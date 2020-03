KANNANOTTO MEDIAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMISESTA KORONAKRIISIN AIKANA

Päätoimittajien yhdistys vaatii poliittisilta päättäjiltä ja viranomaisilta median toimintaedellytysten turvaamista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Yhdistys korostaa voimakkaasti sananvapauden ja vastuullisen kriittisen journalismin merkitystä yhteiskunnan vakavan kriisin hoitamisessa.

Suomalaisten tiedontarve on tällä hetkellä poikkeuksellisen iso. Median on pystyttävä vastaamaan siihen kattavasti. Tästä syystä Päätoimittajien yhdistys ei missään oloissa hyväksy sitä, että journalistien liikkuminen tai matkustaminen työtehtävissä estyisi tai medioiden jakelu häiriytyisi.



Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että media velvoitetaan julkaisemaan viranomaisten tiedotteita sellaisenaan. Päätoimittajat edellyttävät viranomaisilta tässä suurta pidättyvyyttä.



Vapaan ja kriittisen median merkitys korostuu käsillä olevassa kriisissä. Valmiuslait sallivat valtion johdon ja viranomaisten puuttua poikkeuksellisella tavalla kansalaisten oikeuksiin. Tämä edellyttää läpinäkyvyyttä ja median edustajien toimintamahdollisuuksien turvaamista. Demokratiaa ja sitä turvaavaa sananvapautta on nyt syytä erityisesti tukea ja arvostaa. Niihin liittyy keskeisesti julkisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisten hallussa oleva tieto ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia.