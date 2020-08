Kansainvälinen etiikkaan pureutuva konferenssi Helsinkiin

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry järjestää 3.–4.9.2020 Helsingissä kansainvälisen konferenssin Helsinki Ethics 2020. Konferenssin suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tapahtuman ohjelma pureutuu monipuolisesti eettisiin kysymyksiin liike-elämän ja viranomaisten viestinnässä sekä median rooliin ja mahdollisuuksiin ylläpitää faktoihin perustuvaa tiedonvälitystä. Sananvapaus ei ole mikään itsestäänselvyys edes Euroopassa.



Konferenssi toteutetaan pandemian rajoitteiden takia monimuotoisena eli ns. hybridinä. Fyysinen paikka, josta kokonaisuutta hallitaan, sijaitsee hotelli Kämpissä. Livetilaisuuteen osallistuu suomalaisia viestintä- ja media-alan vaikuttajia sekä kourallinen kansainvälisiä puhujia niistä maista, joista Helsinkiin voi ylipäänsä matkustaa ilman karanteenia. Muutoin puheet kuullaan suorana lähetyksenä verkon yli.



Pääpuhujina ovat Pulitzer-palkittu tutkiva journalisti (Guardianin ex-päätoimittaja) Alan Rusbridger, UK:n hallituksen ylin viestintävirkamies Alex Aiken, kirjailija Sofi Oksanen ja konstruktiivisen journalismin liikkeen perustaja Ulrik Haagerup. Puhujien joukossa on useita tunnettuja vaikuttajia, kuten Ruotsin radion Cilla Benkö, Sitran Jyrki Katainen, alivaltiosihteeri Kai Sauer sekä palkittuja journalisteja, alan professoreita sekä kansainvälisten järjestöjen etiikka-asiantuntijoita.



Konferenssi on ainutlaatuinen, sillä kaksipäiväinen tapahtuma on suunnattu sekä viestijöille että journalisteille. Valeuutiset, disinformaation leviäminen tai tekoälyn etiikka koskevat meitä kaikkia. Pandemia on lisännyt rikollisuutta verkossa. Tarve eettiseen toimintaan ja pohdintaan siitä, mitä se tarkoittaa globaalissa mediamaisemassa, on kasvussa. Julkisen sanan neuvosto ja Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN valvovat osaltaan eettisyyttä Suomessa. Mikä on tilanne muissa maissa?



Samasta aihepiiristä syntyi kesäkuussa 2020 kirja Hallitsematon viestintä (Aki-Mauri Huhtinen ja Elina Melgin, toim.). Se on vertaisarvioitu tutkimus, joka on luettavissa sähköisesti Helsingin yliopiston Heldassa. Kirjan voi ladata tai tilata täältä: https://procom.fi/procomma-academic-2020-hallitsematon-viestinta/



Helsinki Ethics 2020 -tapahtumasta ilmestyy Helsinki Manifesto, jonka koostaa seuraava kansainvälinen tutkijajoukko: FT Henrik Rydenfelt, FT Mats Bergvist, professori Lars Rademacher, professori Sabine Einwiller ja professori Guenter Bentele.



Konferenssiin liittyy monipuolista sosiaalista ohjelmaa sekä fyysisesti että virtuaalisesti tapahtumaan osallistuville (mm. Helsingin Sanomain Säätiön museon vastaanotto Kaius Niemen tervehdyksellä sekä Helsingin kaupungin pormestarin vastaanotto).



Tapahtuman sivut löytyvät osoitteesta: https://helsinkiethics2020.com/



Ohjelma ladattavissa myös PDF-muodossa osoitteesta: https://helsinkiethics2020.com/wp-content/uploads/2020/05/Helsinki-Ethics-2020-Conference-Agenda-26.5.2020.pdf