Kansainvälinen kirjatapaus Miesten syvimmät salaisuudet on rakkaudentunnustus kirjallisuuden voimalle

”Älä koskaan yritä kuvailla, mistä jokin merkkiteos kertoo. Tai jos sen teet, ainoa mahdollinen vastaus on tämä: ei mistään. Merkkiteoksessa ei koskaan käsitellä mitään erityistä, ja silti siinä on kaikki.”

Pariisissa asuva nuori senegalilaiskirjailija Diégane kuulee 80 vuotta aiemmin julkaistusta, mystisestä romaanista nimeltä Epäinhimillisyyden labyrintti, jonka kirjoittaja T.C. Elimane on kadonnut jäljettömiin. Kirjailijan kohtalo ei jätä Diéganea rauhaan. Vangitseva Miesten syvimmät salaisuudet käsittelee historiaa, rakkautta, kolonialismia ja koko elämää. Ennen muuta se on rakkaudentunnustus kirjallisuudelle ja sen ajattomalle voimalle.

”Täydellinen romaani” – Aftonbladet, Ruotsi

Miesten syvimmät salaisuudet on myynyt Ranskassa jo yli 500 000 kappaletta ja sen käännösoikeudet on myyty 35 maahan. Teos on palkittu ranskankielisen maailman tärkeimmällä palkinnolla: Goncourtilla. Afrikka nousee kiinnostavana kirjallisuuden maanosana, sillä vuonna 2021 sekä Nobel, Booker että Goncourt -palkinnot myönnettiin afrikkalaiskirjailijoille.

Senegalilainen Mohamed Mbougar Sarr (s. 1990) on lumoava uusi ääni maailmankirjallisuudessa ja historian nuorin World Literature Prize -voittaja. Hän asuu ja kirjoittaa Pariisissa. Mbougar Sarr esiintyy Helsingin Kirjamessuilla sunnuntaina 30.10. Senaatintori-lavalla klo 14.30.

Mohamed Mbougar Sarr: Miesten syvimmät salaisuudet

alkuteos La plus secrète mémoire des hommes

Suomentaneet Marja Luoma ja Sampsa Peltonen

464 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana 5.12., lukija Mikko Toiviainen

