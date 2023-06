Kansainvälinen sellon mestarikurssi käynnistyy Naantalissa – yleisöllä ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua huipputason musiikinopetukseen

Yleisöllä ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua huipputason opetukseen ja esityksiin

Kukin mestarikurssilainen saa leirillä päivittäin oppitunnin, mutta seuraa myös toisten saamaa opetusta. Kurssin opiskelijoista pisimmän matkan Naantaliin on tehnyt Los Angelesissa opiskeleva nuori lahjakkuus.

Uusi mestarikurssi toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin säätiön museoihin lukeutuvan Sibelius-museon kanssa. Osana yhteistyötä yleisölle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus päästä seuraamaan huipputason musiikinopetusta Sibelius-museossa lauantaina 10.6. klo 10-12 ja 13.30-16.30 järjestettävässä avoimessa opetuspäivässä. Opetuspäivänä la 10.6. museoon on vapaa pääsy, joten samalla on mahdollista tutustua museon näyttelyihin, mm. ahvenanmaalaisen kuvataiteilijan Nayab Noor Ikramin näyttelyyn Waves of Waves.

Sibelius-museossa järjestetään myös toinen kurssilaisten konserteista, Sellojen iltapäivä keskiviikkona 14.6. klo 17, jossa sellistit esittelevät omaa ohjelmistoaan pianosäestyksellä.

- Mestarikurssiyhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa tuo turkulaisille musiikin ystäville mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä seuraamaan niin opetusta kuin sen tuloksia avoimen opetuspäivän ja konsertin muodossa. Professori Noraksen kaltaisen huippupedagogin työskentelyn seuraaminen on taatusti antoisa kokemus ja rikastaa Sibelius-museon monipuolista ja korkeatasoista musiikkitarjontaa entisestään, Åbo Akademin säätiön museoiden johtaja Teemu Kirjonen iloitsee.

Arto Noras kuuluu maailman arvostetuimpien sellistien ja sellonsoiton pedagogien joukkoon. Häikäisevän solistisen uransa lisäksi Noraksen pitkä ura professorina Sibelius-Akatemiassa, mestarikurssit kaikkialla maailmassa sekä toiminta kansainvälisten sellokilpailujen tuomaristossa on ollut vaikuttamassa sekä Suomen että koko maailman sellonsoiton kehitykseen.

Sellon mestari ja kisällit -konsertti huipentaa kurssin

Kurssin päätteeksi sellistit esiintyvät Musiikkijuhlien konsertissa Sellon mestari ja kisällit Naantalin kirkossa lauantaina 17.6. klo 16 eri kokoisissa ryhmissä yhdessä Arto Noraksen kanssa. Ohjelmassa on luvassa muun muassa Heitor Villa-Lobosin sävelmiä.

Sellon mestarikurssin avoimet ovet

Lauantai 10.6. klo 10-12 ja 13.30-16.30 Sibelius-museo

Vapaa pääsy

Sellojen iltapäivä -konsertti

Keskiviikko 14.6. klo 17 Sibelius-museo

Liput 20€ / opiskelija ja eläkeläinen 10€

Sellon mestari ja kisällit -konsertti

Lauantai 17.6. klo 16 Naantalin kirkko

Liput A-katsomossa 38€, B-katsomossa 19€, opiskelijat ja alle 18-vuotiaat -50%.