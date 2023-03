Kansainvälinen sosiaalityön päivä: Kriisityön suunnannäyttäjät vieraana Suomessa

Tänä vuonna juhlapäivän viettoon osallistuvat Suomessa vierailevat sosiaalityön kansainväliset uranuurtajat: IFSW:n pääsihteeri Rory Truell ja IFSW Euroopan puheenjohtaja Ana Radulescu.

Truell ja Radulescu ovat tehneet Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestö IFSW:n kautta pitkäjänteistä kriisityötä maailmalla.

Afganistaniin työpari sai tammikuussa äärimmäisen poikkeuksellisen kutsun tapaamaan paikallisia sosiaalityön järjestöjä ja Taleban-hallitusta. Ukrainassa Truell ja Radulescu ovat olleet perustamassa yhteisökeskusta sotaa paenneille kansalaisille. Syyriassa ja Turkissa IFSW:n edustajat ovat tukeneet maanjäristysalueita yhdessä paikallisten sosiaalityöntekijöiden kanssa.

- Olemme iloisia saadessamme Suomeen näin harvinaislaatuisia vieraita kertomaan kokemuksiaan sosiaalityöstä sota- ja kriisialueiden ytimessä, vieraat vastaanottanut Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Kaksikko esiintyy pääpuhujina Talentian, Sosnetin ja SOAMKin järjestämässä seminaarissa Pioneering New Forms of Social Development: Social Work Practice In Situations of War and Crises DIAK Kalasatamassa tiistaina klo 15-18.

Olet tervetullut tilaisuuteen pressikortilla, ilmoittautumiset anu.hall@talentia.fi.

Sosiaalialan korkeakoulutetut edistävät yhteiskuntarauhaa

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään joka vuosi maaliskuun kolmantena tiistaina.

Juhlapäivä tuo näkyviin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset, joiden merkitys on korostunut entisestään viime vuosien kriiseissä ja sodassa.

- Sosiaalipalvelujen syvintä ydintä on hyvän elämän edellytysten takaaminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Jokainen sosiaalialan ammattilainen edistää työllään yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ella Rantanen

viestinnän asiantuntija

ella.rantanen@talentia.fi

0931586015





Jaana Manssila

erityisasiantuntija

jaana.manssila@talentia.fi

09 3158 6025