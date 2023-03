Kansainvälinen Yksinhuoltajapäivä 21.3.: Unelmana työpaikka!

Vuoden isä Kai Rinkinen: Hämmästyttävintä isän roolissa on se, kuinka lapset kasvattavat isäänsä 11.11.2022 07:09:21 EET | Tiedote

Kai Rankinen on vetänyt Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Isä-lapsiryhmää Rovaniemellä. Hän on kahden tyttären isä. -Tyttäreni ovat nyt 16- ja 13 -vuotiaita. Heidän kanssaan saa jo käydä syvällisiä keskusteluja ja olla kieli keskellä suuta. He ovat mm. valistaneet minua, ettei Joulupukkia ole olemassa. Isyydessä parasta on se, että voi ihmetellä lapsen ja nuoren kasvun vaiheita. Elämä ja isyys on erilaista eri vaiheissa. Suhde lapsiin muuttuu, kun he kasvavat ja itse tässä koettaa pysyä kärryillä parhaansa mukaan. Eniten minua on hämmästyttänyt isän roolissa se, että saan muuttua itsekin. Lapsi kasvattaa myös vanhempaansa. Ymmärrykseni isyyden olemuksesta on laventunut vuosien myötä. Onneksi! Mielestäni kasvatuksessa tarvitaan rakkauden ja rajojen asettamisen lisäksi myös aimo annos anarkiaa ja hulluttelua, ettei meininki mene liian viralliseksi. Haluankin sanoa Suomen isille, että Isyys on ihmeellinen matka; tee polusta reilusti oman näköisesi ja kulje se! Kaita ehdotti palkittavaksi a