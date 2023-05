Kansainväliseen suursuosioon yltänyt esikoistrilleri julkaistaan suomeksi

Vaiettu menneisyys vaatii uudet uhrinsa sarjan aloittavassa hyytävässä menestystrillerissä. Rikostutkija Elin Warner saapuu vanhaan tuberkuloosiparantolaan rakennettuun viiden tähden luksushotelliin Sveitsin Alpeille juhlimaan veljensä Isaacin ja tämän tyttöystävän Lauren kihlajaisia. Elin yrittää työntää paikan hänessä herättämän levottomuuden mielestään, mutta kun Laure katoaa, Elin ei voi kuin luottaa vaistoonsa. Kun myrsky eristää hotellin eikä Laurea löydy, myös muut vieraat aavistavat, että jokin hotellissa on sijoiltaan. Piinan jatkuessa Elin ja Isaac joutuvat kohtaamaan myös lapsuutensa haamut.



Parantola ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anna Saksmanin lukemana. Teoksen on suomentanunt Kirsi Luoma. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 11.5.



