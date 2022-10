Kansainväliset suuryritykset innostuivat suomalaisen Optitunen hiusta ohuemmasta nanopinnoitteesta – käyttöpaikkoja taitettavat älypuhelimet, tiskialtaat ja LVI-putkistot

Kannettavien tietokoneiden johtavat valmistajat Asus ja Lenovo käyttävät jo suomalaisen Optitunen sormenjälkiä hylkivää ja naarmuuntumista ehkäisevää metallien pinnoitetta tietokoneissaan.

Optitune ja maailman suurin tiskialtaiden valmistaja Franke tekevät yhteistyössä entistä kestävämpiä ja likaa hylkiviä tiskialtaita.

LVI-putkistoja pinnoittava norjalainen NAST on puolestaan investoinut useita miljoonia euroja Optitunen teknologiaa käyttävään galvanoidun teräksen pinnoituslinjaan, joka auttaa parantamaan mm. teräksen korroosionestoa.

Miten yksi pinnoite voi toimia näin erilaisissa käyttötarkoituksissa?

– Eri tuotteissa käytettävä polysiloksaanipinnoite koostuu noin 90 prosenttisesti samoista aineksista, mutta loput noin 10 prosenttia pinnoitteesta tuunataan tuotteelle haluttujen ominaisuuksien mukaan. Nanopinnoite on vain hiuksen tuhannesosan ohuinen, mutta sillä saadaan aikaiseksi merkittävä parannus esimerkiksi tuotteen kestävyyteen, puhdistettavuuteen ja muotoiltavuuteen, Optitune Oy:n toimitusjohtaja Jody Paulus kertoo.

Osakeannilla vauhtia massatuotannon investointeihin

Monikäyttöisen pinnoitteen kehittäminen on vaatinut vuosien huolellista tuotekehitystyötä.

Nyt Optitune on siirtynyt tuotantoyritykseksi ja yhtiöllä on parhaillaan meneillään osakeanti kasvurahoitusyhtiö Springvestin kautta. Rahoituskierroksen kerättävistä varoista 3 miljoonaa euroa on suunniteltu käytettäväksi massatuotannon edellyttämiin investointeihin.

Koska monilla Optitunen tavoittelemista yritysasiakkaista ei ole ennestään tehtaalla pinnoitelinjastoa tai erikoisosaamista pinnoittamiseen, Optitune loi massatuotantoa varten uuden liiketoimintamallin materiaalimyynnin rinnalle.

– Meidän uusi Coating as a Service -liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että myymme asiakkaille sekä pinnoitusmateriaalia että pinnoitusprosessia kokonaisratkaisuna. Käytännössä voimme suunnitella ja toteuttaa pinnoituslinjaston suoraan asiakkaan tehtaalle esimerkiksi Kiinaan. Asiakas puolestaan sitoutuu ostamaan ennalta sovitun tuotantomäärän, Paulus kertoo.

Tuotekehityksessä jo seuraavan sukupolven teknologia

Optitunen kehittämällä pinnoitteella saa luotua jopa näennäisesti ristiriitaisia ominaisuuksia, kuten kovuuden ja taipuisuuden. Näitä molempia ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi uusissa älypuhelimissa, joissa on taittuva näyttö.

– Taitettavan näytön kehittämiseen satsataan maailmanlaajuisesti miljardeja. Taitettavan näytön haasteena on kestävyys ja juuri sitä meidän nanopinnoite parantaa merkittävästi. Ennakoimme tämän näyttöjen kehityssuunnan jo vuonna 2015, jolloin aloitimme taipuisan ja taitettavan tuoteperheen kehittämisen, Paulus toteaa.

Ennakoiva kehitystyö on tuottanut tulosta, sillä globaali elektroniikkamateriaaliyritys Merck on testauksessaan valinnut Optitunen taitettavan muovin kovapinnoiteteknologian parhaaksi ja solminut jakelusopimuksen tuotteesta.

– Meillä on katse myös jo seuraavassa kehitysaskeleessa ja olemme tehneet kosketussensoreja valmistavan Changxingin kanssa tuotekehityssopimuksen seuraavan sukupolven joustavien kosketussensorikalvojen kehittämisestä näyttöihin, Paulus kertoo.



Tutustu Optitune Oy:n osakeantiin >