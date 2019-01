Kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin 1870 hakijaa sadasta maasta

Yhteensä 1870 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 23.1.2019 päättyneissä hauissa. Määrä on hieman suurempi kuin lukuvuosimaksuja edeltävinä vuosina. Hakijoiden määrä kuitenkin laski viime vuoden ennätyksestä, joka oli 3475. Apurahaohjelmaa sekä hakijoiden kielitaitovaatimuksia tiukennettiin tällä hakukierroksella.

Maisteriohjelmiin oli yhteensä 1749 hakijaa. Suosituimmat maisteriohjelmat olivat International Business Management (312 hakemusta), Computer Science and Engineering (246 hakemusta) sekä Environmental Engineering (207 hakemusta). Hakija on voinut tänä vuonna hakea kolmeen maisteriohjelmaan viimevuotisen kuuden sijaan. Kandidaatin tutkintoon johtavaan kansainväliseen International Teacher Education -ohjelmaan hakemuksia saapui 121. Kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa on yhteensä 385 aloituspaikkaa.

”Olemme tyytyväisiä hakemusten määrään suhteutettuna siihen, että jokainen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleva opiskelija joutuu maksamaan opinnoistaan. Joka vuosi pyrimme parantamaan niin markkinoinnin kohdentamista, valintakriteerien selkeyttä kuin hakijoiden neuvontaa ja esikarsintaa jo hakuprosessin aikana, jotta ohjelmat pystyvät valitsemaan parhaat mahdolliset opiskelijat”, sanoo Oulun yliopiston viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen.

Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin tuli hakijoita yhteensä sadasta maasta ympäri maailmaa. Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tapaan Nigeriasta, Ghanasta ja Pakistanista. EU- ja ETA-maista tulevien hakijoiden osuus kasvoi viime vuodesta ja oli noin 12,3 prosenttia. Tilastot tarkentuvat myöhemmin keväällä.

Suomessa otettiin vuonna 2017 käyttöön lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Oulun yliopiston apurahaohjelmasta on mahdollista hakea osan (75 prosenttia) lukuvuosimaksusta kattavaa stipendiä. Stipendiä haki 77 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista.

Opiskelijavalinnat 23.1.2019 päättyneen kansainvälisen maisterihaun osalta julkaistaan maaliskuun alussa, minkä jälkeen valituksi tulleet ilmoittavat, ottavatko opiskelupaikan vastaan.

Lisätietoa:

Sanna Heikkinen, markkinointisuunnittelija sanna.heikkinen@oulu.fi, puh. 0294 484047

Anne Talvio, suunnittelija, haku ja valinnat anne.talvio@oulu.fi, puh. 0294 484048