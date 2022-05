Kansainvälistä museopäivää vietetään keskiviikkona 18. toukokuuta

Kansainväliseen museopäivää vietetään 18.5. Päivän aikana museot järjestävät monenlaista ohjelmaa niin verkossa kuin läsnä. Kansainvälisenä museopäivänä museot ovat perinteisesti tarjonneet ilmaisen sisäänpääsyn vierailijoilleen.

Hotelli- ja ravintolamuseossa tanssahdellaan afterwork-diskossa, kun taas Museokeskus Taikassa esiintyy Hymo Purple in the Rock. Teatterimuseossa on tarjolla maksuttomia yleisöopastuksia, Mikkelin taidemuseossa on luvassa Kenen luonto? -näyttelyn esittely.

Rauman merimuseo järjestää Rauman merimuseon kovimmat ja kummimmat -verkko-opastuksen. Digimuseo.fi-palvelussa avautuu 360°-näkymänä Luostarinmäki Klosterbacken 1827.

Museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin voi tutustua museoiden omilla nettisivuilla tai esimerkiksi osoitteessa museot.fi. Sosiaalisesta mediasta tapahtumapäivää voi seurata tunnisteella #IMD2022.

Tervetuloa viettämään Kansainvälistä museopäivää ainutlaatuisten museosisältöjen parissa!