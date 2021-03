Kansallinen rokotusohjelma puutiaisaivotulehdusta vastaan laajenee rajatuille alueille Kirkkonummella ja Sipoossa

Selvitys: Tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu häiritsevät yleisimmin Suomessa 8.3.2021 06:00:00 EET | Tiedote

Yleisimmin ihmisten unta ja oleskelua häiritsevät tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta selvityksestä, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin, miten häiritseviksi ihmiset kokevat eri ympäristömelun lähteet omassa arjessaan. Selvityksen mukaan hyvin häiritsevänä tieliikennemelun koki arjessaan 4,8 prosenttia ja lähinaapureiden melun 4,5 prosenttia vastaajista. ”Tieliikennemelun haitat on yhteiskunnassa vähitellen tiedostettu. Vastedes myös naapuruston aiheuttaman melun haitat on syytä huomioida yhtenä tärkeänä ympäristömelun lähteenä”, sanoo THL:n erikoistutkija Anu Turunen. Muita tutkimuksessa mukana olleita ympäristömelun lähteitä olivat rautatie-, raitiovaunu- ja lentoliikenne, teollisuus ja satamat sekä lähinaapureiden lisäksi muu naapurusto. Noin viidesosa luokittelee itsensä meluherkäksi Melun kokeminen häiritseväksi on hyvin yksilöllistä. ”Kokemukseen vaikuttavat äänen fysikaalisten ominaisuuksien ja altistumistilanteen lisäksi yksilöllis