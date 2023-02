Kansallinen senioriliitto ja Kalastajan Kanava järjestävät Seniorit kalaan -päivän Vene-messuilla

Kalastustapahtumia iäkkäämpään makuun on kuitenkin tarjolla varsin vähän. Kansallinen senioriliitto ja verkkomedia Kalastajan Kanava kutsuvat ikäihmiset Seniorit kalaan -päivään Venemessuille Helsingin messukeskukseen torstaina 16.2.2023 klo 11–16.15. ”Luonto ja siihen liittyvät harrastukset kuten

lenkkeily, marjastus tai kalastus ovat tärkeitä senioreille ympäri maan. Olemme mielenkiinnolla mukana erityisesti ikäihmisille suunnatussa tapahtumassa tärkeän aiheen ympärillä”, sanoo senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka

“Kalastus on ikiaikainen keino hankkia herkkuja ruokapöytään. Moni nykyinen ikäihminen on lähtenyt lapsena pyytämään ruokakalaa isovanhempiensa tai vanhempiensa matkassa. Lapsena kalastuksen aloittaneista yhä moni kalastaa ruuan takia, mutta entistä useampi on myös löytänyt kalastukseen muita arvoja. Yksi tärkeimmistä on sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpito sekä luonnosta nauttiminen.” kertoo Kalastajan Kanavan vetäjä Jyri Kuusisalo.

Seniorit kalaan -päivään ohjelmassa on tarjolla: tietoiskuja turvallisesta vesillä ja jäällä liikkumisesta, asiaa kalastusluvista ja -rajoituksista sekä miten toimia akkukairan kanssa jäällä. Tiedossa on myös vinkit lastenlasten kanssa kalaan menijälle ja senioreiden paneelikeskustelu, miksi kannattaa kalastaa.

Teemaluentojen ja tietoiskujen lisäksi tarjolla käytännön opastusta ja välineiden testausta kalastushallissa:

Aalto altaalla pääsee testaamaan jigikalastusvälineitä ja saa opastusta jigikalastuksen alkuun Jigikalastus-kirjan kirjoittaja Jari Rannistolta & kalastusopas Toni Pohjalaiselta, alueella voi tutustua Rapalan akkukäyttöisiin kairoihin ja kalastuselektroniikkavalmistajat opastavat kädestä pitäen pilkkiluotaimen tai veneen kaikuplotterin valintaan. Lisäksi Ursuitin osastolla kannattaa kokeilla, voiko paukkuliiveissä kalastaa. Toki tarjolla ja esillä on vieheitä, välineitä, kalaveneitä ja vinkkejä kalastusveneen varusteluun.

Kaikki seniorit ovat tervetulleita torstaina 16.2. klo 11.00–16.15 Helsingin messukeskuksen kalastushalliin (halli 2). Eläkeläislipulla (11 eur) voi osallistua teemaluentoihin, kokeilemaan erilaisia välineitä ammattilaisten opastamana. Messujen avautuessa klo 11.00 ensimmäiselle sadalle seniorilipulla sisään tulevalle on tarjolla pullakahvit kalastushallissa, lisäksi ensimmäiset 150 saavat Orthex-kierrätysämpärin mukaansa. Myös media on myös tervetullut Seniorit kalaan -päivään 16.2. klo 11.00 eteenpäin.

