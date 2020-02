Kansalliskokoelman vanhinta osaa verkkoon

Puhelimista on tullut yritysten suora väylä suomalaiseen koulumaailmaan 24.2.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Suomessa yksityisten toimijoiden pääsyä koulumaailmaan on valvottu tiukasti, mutta tilanne on muuttunut puhelinten ja muiden älylaitteiden myötä. Väitöskirjatutkija Antti Paakkari peräänkuuluttaa keskustelua teknologian ja koulun suhteesta: koulu on yrityksille keskeinen datan keräämisen kohde, ja tämän vaikutuksia pitäisi arvioida kriittisesti.