Kansallismuseo avautuu maanantaina 17.5. kahdella uudella näyttelyllä

Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen viimeisimmätkin avautumispäivät ovat vahvistuneet. Myös pääkaupunkiseudun kohteisiin pääsee pitkän pandemiasulun jälkeen jälleen: Helsingissä Kansallismuseo avautuu 17.5., Kekkosen kotina tunnettu Tamminiemi 19.5. ja Seurasaaren ulkomuseo 1.6. Muualla Suomessa sijaitsevista kohteista Louhisaaren kartanolinna Askaisissa avautuu 15.5. ja Hvitträskin ateljeekoti Kirkkonummella 19.5. Hämeen linna ja sen kupeessa sijaitseva Vankila avautuvat Hämeenlinnassa 28.5. Avoinna ovat jo Olavinlinna Savonlinnassa sekä Suomen merimuseo ja Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Kotkassa.

Kansallismuseo avautuu puolen vuoden sulkuajan jälkeen kahdella näyttelyllä. Museon pysyviä näyttelyitä on uudistettu kolmessa vaiheessa, ja nyt avautuu uudistuksen viimeinen osio. Toista maata -näyttely kertoo Suomen alueesta keskiajalta autonomian ajan loppuun. Uusimman tutkimustiedon ja sisällönesittämisen keinoin tuotettu näyttely perehtyy ideoiden ja vaikutteiden virtauksiin Suomen alueella ajanjaksona 1100–1917. Näyttelyssä menneisyyttä ei esitetä vain yhtenä aikajanana, vaan tuntemiamme tarinoita jopa kyseenalaistetaan, ja historiallisia käänteitä ja valtaa tulkitaan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Toista maata täyttää Kansallismuseossa kaikkiaan 21 huonetta ja on nähtävissä toistaiseksi pysyvästi.



Kesän vaihtuvana näyttelynä Kansallismuseossa nähdään Isä ja poika – Sami Parkkisen valokuvia. Näyttely kertoo lapsen maailmasta, jonka aikuinen näkee herkästi keskeneräiseksi, mutta joka on lapselle koko ajan valmis. Parkkisen teoksissa hänen poikansa Arvi kasvaa vastasyntyneestä 9-vuotiaaksi, kokijaksi ja toimijaksi, jonka elämää isä havainnoi ja seuraa. Myös Arvi itse on jättänyt taiteellisen jälkensä teoksiin ja näyttelyyn. Kaiken ikäisille tarkoitettu näyttely on Kansallismuseossa 17.5.–5.9.2021.



Hämeen linnassa avautuu 28.5. belgialaisen nykytaiteilija Nick Ervinckin pohjoismainen debyyttinäyttely GNI-RI May2021. Ervinckin modernistiseen kuvanveistoperinteeseen nojautuvat, futuristiset teossarjat nähdään keskiaikaisessa linnassa ja sen ympäristössä 28.5.–28.11.2021. Näyttely käsittää liki 50 teosta keramiikkaesineistä ja printeistä monimetrisiin veistoksiin. Ihminen, eläimet ja kasvit laajasti inspiroivat Ervinckiä, jonka taiteessa nämä muuntuvat ihmismutaatioiksi, kyborgeiksi, geenimanipuloiduiksi kasveiksi ja tulevaisuuden eliöiksi.



Museoiden tapahtumaohjelmisto on koronatilanteen ja tapahtumarajoituksien vuoksi vähäistä. Alueellisesti ja museokohtaisesti joitain ulkotapahtumia pyritään kesän loppupuolella kuitenkin järjestämään esimerkiksi Kansallismuseon Kesäpihalla, jossa palvelee kesäkahvila. Muutoin kaikkien kohteiden näyttelyt ja piha-alueet sekä museokaupat ja kahvilat ovat avoinna. Kesän edetessä ohjelmistoon tulevista tapahtumista saa tietoa museokohteiden verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileiltä.

Suomen kansallismuseo on kohteissaan ottanut huomioon ja järjestänyt toiminnan kaikkia terveysturvallisuuden viranomaisohjeita ja suosituksia noudattaen, ja henkilökunta on koulutettu vastaamaan turvallisesta museovierailusta.



Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen avautumisajankohdat vuonna 2021:



Louhisaari 15.5.

Kansallismuseo 17.5.

Tamminiemi 19.5.

Hvitträsk 19.5.

Hämeen linna 28.5.

Vankila 28.5.

Seurasaaren ulkomuseo 1.6.

Avoinna ovat jo (14.5.2021) seuraavat kohteet: Olavinlinna, Suomen merimuseo ja Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.



Tarkemmat aukioloajat ja tiedot verkkosivulta:

https://www.kansallismuseo.fi/fi/



Lisätiedot

markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki, puh. 0295 336 181, paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi

viestintäsuunnittelija Sanna Paakkanen, puh. 0295 336 200, sanna.paakkanen@kansallismuseo.fi