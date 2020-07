Kansallismuseon uusi näyttely on valloittava kattaus muumifilosofiaa

Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttely imaisee seikkailuun, rohkaisee käymään kohti haasteita ja saa pohtimaan elämän suuria kysymyksiä. Näyttely on Kansallismuseossa 14.8.2020-28.2.2021.

Jo 75 vuotta täyttävien muumien moniulotteinen maailma, erilaisuudessaan yksilölliset hahmot sekä rikas filosofia ovat edelleen inspiroivia ja ajankohtaisia. Tove Janssonin luoman satumaailman arvoja voidaan pitää myös todellisessa maailmassa hyvän elämän kulmakivinä. Useimmat niistä, kuten tasavertaisuus, vapaus ja luonnon kunnioittaminen, ovat tunnistettavissa myös suomalaisen yhteiskunnan perusarvoiksi. Suomen kansallismuseon tuottama näyttely kiinnittää ilon, värien ja oivalluksen lisäksi huomiota myös siihen, että meistä jokainen kokee elämän omalla tavallaan, ja maailma on kovin monitulkintainen.

Muumimaailman arvoista ponnistavan näyttelyn taiteellisesta suunnittelusta vastaa aiemminkin muumi-installaatioita tehnyt Alexander Reichstein. Tarinoihin perusteellisesti perehtyneen Reichsteinin mukaan muumien maailmassa riittää ammennettavaa. Kansallismuseon näyttelyn suunnittelussa häntä on yllättäen inspiroinut erityisesti hyvyys ja kiltteys.



”On klisee, että taiteilijan on helpompi tarttua negatiivisiin hahmoihin ja että positiiviset koetaan helposti tylsiksi. Toven teokset osoittavat, että näin ei ole. Tämä on ainoa tuntemani teossarja tai satumaailma, jossa ei ole lainkaan pahoja tai ilkeitä hahmoja. Vaikka kaikki hahmot ovat moniulotteisia ja elävät toisistaan erilaisten arvojen mukaan, kaikki ovat hyväksyttyjä ja osaavat elää keskenään harmoniassa. Se on ihmeellistä.”



Viipyilyyn, leikkimiseen, pohdintaan



Kokonaisvaltaiseksi tilataideteokseksi suunnitellun Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttelyn voi kokea erilaisin tavoin ja syvyyksin. Rikkaasti kuvitetut näyttelysalit kutsuvat leikkimään ja oivaltamaan; tekstit avaavat muumien filosofiaa ja herättävät pohtimaan elämänarvoja. Lisäksi 40 pienoisvitriinissä on syventävää tietoa ja taustoja muumien maailmasta.



”Kävijä saa näyttelystä irti sen, mitä haluaa ottaa vastaan. Olemme pyrkineet tekemään näyttelyn, jonka voisi kokea vaikka joka kerralla eri tavoin, löytämällä leikkisästä tilasta, kertomuksista tai filosofiasta erilaisia kerroksia”, Reichstein sanoo.

”Muumiteoksia väitöskirjassaan käsitelleen tutkija Sirke Happosen kirjoittamat salitekstit avaavat uusia kulmia siihen, miksi muumitarinat vetoavat yhä uusiin sukupolviin ja miksi muumit ovat relevantteja tässäkin ajassa. Toivomme, että kerroksellinen näyttely puhuttelee kaikenikäisiä, pienimmistä kävijöistä kokeneisiin muumiasiantuntijoihin eri maista”, näyttelyamanuenssi Aino-Maija Kaila Suomen kansallismuseosta sanoo.



Rohkeus, rakkaus, vapaus! Kansallismuseossa 14.8.2020-28.2.2021

Lisätiedot

näyttelyamanuenssi Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6362

näyttelypäällikkö Minerva Keltanen, minerva.keltanen@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6463

KANSALLISMUSEO

Mannerheimintie 34, Helsinki

Museo on avoinna 31.8. asti päivittäin klo 11–18, ke klo 11–20. 1.9. alkaen ti–su klo 11–18, ke klo 11–20.

www.kansallismuseo.fi