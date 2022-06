Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirja on upea teos kaikille, jotka rakastavat teatteria, hyviä tarinoita ja maukasta ruokaa

Kansallisteatterin uumenista löytynyt, kirjoituskoneella naputeltu näyttelijöiden reseptivihkonen saa uuden elämän näyttävänä ruokakirjana, joka osaltaan juhlistaa 150 vuotta täyttävää teatteria.

Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirja tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen kulisseihin, silmänruokaa, mutkattomia ruokaohjeita, liikuttavia ja yllätyksellisiä tarinoita sekä kuvia ruoka-aiheisista kohtauksista näyttämöllä. Mukana on myös uusia reseptejä ja tarinoita teatterin nykyisiltä tähdiltä.

Reseptien kirjo on kuin Kansallisteatterin ohjelmisto, joka perinteisesti on koostunut sekä uudesta että klassisesta, kotimaisesta ja kansainvälisestä. Mukana on lapsuusmuistoja, perinneruokia, klassikoita, luottoreseptejä, uuden kokeilua, kuriositeetteja, jälkiruokia ja makuja maailmalta.

Keittokirjailija ja ruoka-ammattilainen Teresa Välimäki viimeistelee reseptit sekä kokkaa ja stailaa ruoat, ja valokuvaaja Laura Riihelä kuvaa ne. Näyttelijä Sari Puumalainen on hankkinut kirjan uudet reseptit, tarinat ja arkistokuvat. Kirjan oikeudet omistaa Kansallisteatterin Näyttelijäyhdistys.

Teos ilmestyy elokuussa ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 11.8.

