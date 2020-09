Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Politikointi pois KRP-valinnasta

Kansanedustaja Paula Werning: Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan 8.9.2020 14:16:52 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa. Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan. - Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat henkilöt huomioidaan erityisesti, jotta heidän arkipäiväinen elämänsä sujuisi paremmin. Siksi hallitus kohdentaa heille edelleen 75€/hlö suuruisen etuuden. Tämä koskee niitä perheitä ja henkilöitä, jotka saivat perustoimeentulotukea aikaisemmin 1.3.-31.7. Uutta etuutta on tarkoitus maksaa syyskuun alusta vuoden loppuun saakka. Tähän tarkoitukseen varataan 60 milj. euron määräraha, Werning sanoo. Lomautukset ovat iskeneet monen perheen arkeen ja laittaneet talouden lujille. Ravintola-ala kärsi huomattavasti rajoitustoimista ja laittoi varsinkin pienyrittäjät lujille. - Lisätalousarviossa pyritään vahvistamaan perustoimeentuloa