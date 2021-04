Kansanmurha Kiinassa: MEP Alviina Alametsä vaatii toimia Kiinaa vastaan tempauksella uiguuriaktivistin kanssa Kiinan suurlähetystön edessä

Jaa

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä haastattelee uudella YouTube-videollaan uiguuriaktivisti Pazilaiti Simayijiangia Kiinan suurlähetystön edessä, ja toivoo EU:lta pikaista puuttumista uiguurien ihmisoikeustilanteesen. Alametsä vaatii, että YK:n, EU:n ja sen jäsenmaiden on tunnustettava uiguurien kansanmurha ja laitettava siten Kiina vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksistaan.

“Yli miljoona Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvaa ihmistä on suljettu keskitysleireille, joissa tehtyjä tuotteita päätyy myös Euroopan markkinoille. Leireillä uiguurit joutuvat kestämään pakkoabortteja, pakkotyötä, fyysistä ja psyykkistä kidutusta ja seksuaalista väkivaltaa. Myös YouTube-videolle haastatellun Pazilaiti Simayijiangin sukulaisia ja läheisiä on näillä leireillä. On anteeksiantamatonta, että Euroopan Unionin päättäjät hiljaisesti hyväksyvät sellaiset ihmisoikeusrikkomukset, jotka ovat verrattavissa kansanmurhaan”, Alviina Alametsä sanoo.

EU reagoi uiguurien tilanteeseen maaliskuun lopulla, kun se lähti mukaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian aloittamiin pakotteisiin kiinalaisia viranomaisia kohtaan. Samaan aikaan investointisopimus Kiinan kanssa on virallisesti vielä pöydällä, eikä Euroopan parlamentti ole vielä äänestänyt sen hyväksymisestä. Alametsä kuitenkin arvioi, että tällä hetkellä sopimukselle ei löydy enemmistöä parlamentissa.

“Tämä on osa laajempaa ongelmaa, jossa EU:n omat sitoumukset demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen eivät näy esimerkiksi toteutetussa kauppapolitiikassa. Kauppasopimuksissa on usein kappaleet sekä ihmisoikeuksista että ympäristö- ja ilmastotavoitteista, mutta nämä pykälät eivät ole yhtä sitovia kuin muut kaupankäynnin velvoitteisiin liittyvät osat”, Alametsä kertoo.

“Taloudelliset sanktiot olisivat yksi selkeimmistä keinoista osoittaa, että EU ei hyväksy Kiinan toimintaa. Suurvallan toteuttama etninen puhdistus ei keskeydy nuhtelemalla, vaan konkreettisilla ja vaikuttavilla toimilla”, Alametsä toteaa.

Myös Suomella on mahdollisuus suojella suomalaisia uiguureja ja edesauttaa uiguurikulttuurin säilymistä. Helsingissä kaupunginvaltuutettuna Alametsä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esittää uiguureille oman tilan perustamista Helsinkiin. ”Uiguuriaktivistit kohtaavat vainoa, uhkailua ja salakuuntelua myös Kiinan rajojen ulkopuolella. Uiguuriyhteisö on toivonut omaa, turvallista tilaa kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kanssakäymiseen. Helsingin kaupunki voisi arvovallallaan mahdollistaa uiguureille turvatut tilat, joissa toimia ilman pelkoa Kiinan vaientamisyrityksistä.”

