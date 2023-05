Kantatie 66 kiertotielle siltatyömaan vuoksi Ruoveden Jäminkipohjassa

Jäminkipohjassa Kantatie 66 alittava, vuonna 1978 rakennettu teräsputkisilta korvataan uudella teräsputkella. Siltapaikka sijaitsee 1,2 kilometriä Penttiläntien (maantie 338) liittymästä pohjoiseen. Kantatie joudutaan sulkemaan liikenteeltä tietyön ajaksi, jotta vanhan rummun poisto ja uuden asentaminen sujuvat kitkatta.

Tietyöstä aiheutuu kantatien liikenteelle haittaa, sillä käytössä on kolmen päivän ajan kiertotie Sahantien kautta. Reitti kulkee Penttilänperäntien (maantie 338) ja Sahantien (maantie14308) kautta. Kiertotien pituus on 2,3 kilometriä. Kantatie 66 on suljettu Jäminkipohjassa liikenteeltä maanantain 5.6. klo 9.00 ja keskiviikon 7.6. klo 9.00 välisenä aikana. Urakoitsijana putkisillalla toimii Sundström Ab Oy.

Kaksivuotinen putkisilta- ja rumpu-urakka päätökseen

Ruoveden Jäminkipohjassa nyt tehtävä teräsputkisillan uusiminen päättää Pirkanmaan kaksivuotisen putkisilta- ja rumpu-urakan, jossa maakunnan eri puolilla oli viime vuonna reilu puolenkymmentä kohdetta, ja tänä vuonna yhteensä yksitoista.

– Siltaurakat pysyivät hyvin aikataulussaan, ja useimmissa kohteissa väylät avautuivat liikenteelle reilusti ennen ilmoitetun sulkuajan päättymistä, toteaa ELY-keskuksen siltainsinööri Jyrki Toivonen.