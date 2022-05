Kantatien 86 (Ouluntie) ja Taanilanväylän liittymäjärjestelyt, Ylivieska

Työttömyys laskussa – työvoimalle paljon kysyntää Pohjois-Pohjanmaalla 2.5.2022 08:53:45 EEST | Tiedote

Työttömien määrä on vähentynyt tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla, ja alkuvuonna työpaikkoja on ollut hyvin tarjolla. Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli maakunnassa 18 500, mikä on 5 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautukset ovat vähentyneet huomattavasti vuoden aikana; kokoaikaisesti lomautettuja oli maaliskuun lopussa 56 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.