Karhusuon koulun oppilaat ja KAMU Espoon kaupunginmuseo toteuttavat arkeologisen kaivauksen kivikautisella asuinpaikalla Espoossa

KAMU Espoon kaupunginmuseo

KAMUssa Espoon kaupunginmuseossa näet ja koet Espoon historiaa ja espoolaisuutta. Espoon kaupunginmuseo on maamme toiseksi suurimman kaupungin kulttuurihistoriallinen museo, jonka visiona on tarjota merkityksellisiä kohtaamisia historiasta ammentaen, nykyhetkeen peilaten ja tulevaisuuteen tähyten. Museokohteissamme historia on käsin kosketeltavaa näyttelyissä, opastuksissa ja lukuisissa tapahtumissa. Kulttuuriperinnön vaaliminen ja avaaminen yleisölle on kaupunginmuseon tärkeä tehtävä, huolehdimme myös kulttuuriympäristön viranomaistehtävistä Espoossa. Museo on espoolaisten kanssa kulkija, yhdessä opimme ja oivallamme. Kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvat KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Talomuseo Glims, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.

www.espoonkaupunginmuseo.fi | www.kulttuuriespoo.fi