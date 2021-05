Kari Mononen on aloittanut Oma Säästöpankin (OmaSp) asiakas- ja yhteiskuntajohtajana

KTM Kari Mononen on aloittanut OmaSp:n Asiakasliiketoiminnan asiakas- ja yhteiskuntajohtajana ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Hänen tehtävänsä on pankissa uusi ja hän vastaa erityisesti pörssiyhtiöiden, säätiöiden ja instituutioiden uusasiakashankinnasta sekä yhteiskunta- ja yhteistyösuhteiden hoitamisesta. Kari Monosella on lähes 20 vuoden ura media-alalla myynnin esimiestehtävissä mm. MTV:n, Ilta-Sanomien, Aamulehden sekä Helsingin Sanomien palveluksessa.

”Karilla on erittäin laajat verkostot, vahva osaamisen ja kokemus myynnistä sekä asiakassuhteiden hoitamisesta. Olen iloinen, että saamme Karin kaltaisen ammattilaisen vahvistamaan kasvuamme ja OmaSp:n parasta palvelukokemusta”, kertoo Asiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio. ”Olen mielenkiinnolla seurannut OmaSp:n menestystä ja kasvua viime vuosien aikana ja on suuri kunnia päästä nyt itse mukaan tekemään sitä yhdessä asiakkaiden kanssa. OmaSp kulkee vastavirtaan ja erottuu palvelumallillaan muista pankeista. Kun asiakkaiden päätökset tehdään paikallisesti, on asiointi pankissa nopeaa ja sujuvaa. OmaSp:n kilpailuvaltti on erinomainen henkilökohtainen palvelu niin konttoreissa kuin digitaalisissa palvelukanavissa. Keskityn omassa roolissani erityisesti uusasiakashankintaan pörssiyhtiöissä, säätiöissä ja instituutioissa. Uskon, että yhtenä esimerkkinä OmaSp:n päätös olla perimättä negatiivista talletuskorkoa yritysten kassavaroista kiinnostaa monia. OmaSp yhteiskuntavastuullisena toimijana haluaa olla jatkossa entistä aktiivisemmin mukana myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tahtotilana on vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, sanoo Kari Mononen.

