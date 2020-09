Karl-Henrik Sundström ja Jyrki Katainen Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtajistoon

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) valitsi syyskokouksessaan 16.9.2020 uudet hallituksen jäsenet. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloittaa Stora Enson entinen toimitusjohtaja, ja nykyinen Mölnlycken, Vestan, NXP:n ja Marcus Wallenbergin säätiön hallitusten jäsen Karl-Henrik Sundstöm sekä varapuheenjohtajana Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Keskon toimitusjojhtaja Mikko Helander ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Varman toimitusjohtaja Risto Murto, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Stora Enson paperidivisioonan johtaja Kati ter Horst jatkavat hallituksessa.

Ensimmäisen kuuden toimintavuotensa aikana CLC on vakiinnuttanut asemansa Euroopan suurimpana voittoa tavoittelemattomana ilmasto-businessverkostona. CLC:llä on 73 organisaatiojäsentä ja 30 henkilöjäsentä.

CLC:n hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta toiminut Henrik Ehrnrooth kiitti syyskokouksessa CLC:n jäseniä, hallitusta ja henkilöstöä hyvästä työstä: ”Kun CLC perustettiin kuusi vuotta sitten, me näimme, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan suuri vaikutus yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Me totesimme, että siirtymä kestävään liiketoimintaan voi ja sen pitää olla kannattavaa, ja useat jäsenemme ovat jo osoittaneet, että tämä on totta. Siirtymää vihreään talouteen ei voida saavuttaa ilman massiivisia yksityisiä sijoituksia ja nämä sijoitukset tapahtuvat ainoastaan systeemisen muutoksen kautta, jossa saastuttajat maksavat ja vihreät sijoittajat ja rahoittajat hyötyvät. Meidän täytyy antaa markkinataloudelle mahdollisuus reagoida nouseviin hiilidioksidipäästöjen kustannuksiin, ja löytää uusia ratkaisuja vaihe vaiheelta rakentaaksemme hiilineutraalin yhteiskunnan. Minua rohkaisee se tosiasia, että useat organisaatiot ja yritykset ottavat ilmastonmuutoksen tosissaan, he liittyvät verkostoomme ja ovat sisällyttäneet vihreän kehityksen strategioihinsa. Viimeiset kaksi vuotta olemme pystyneet kirkastamaan viestimme ja viemään tärkeitä näkökulmia EU:hun, erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.”

”Minulle on kunnia-asia, että voin liittyä uudelleen CLC:n hallitukseen ja toimia nyt sen puheenjohtajana”, sanoo Karl-Henrik Sundström, joka on aiemmin toiminut CLC:n hallituksessa lähes kaksi vuotta. ”CLC on tehnyt loistavaa työtä avaamalla mahdollisuuksia ilmastoystävälliselle liiketoiminnalle ja sitouttamalla johtajia muutokseen. Teen parhaani laajentaakseni verkostoa myös Pohjoismaihin ja kansainvälisesti”, Sundström jatkaa.

”CLC edistyksellisine jäsenineen on uniikissa asemassa rakentamassa yhteistyötä ja välittämässä ideoita poliittisille päätöksentekijöille siitä millaisia päätöksiä tulisi tehdä sijoittajien houkuttelemiseksi kestävään muutokseen. Hiilibudjetti, hiilen hinnoittelu ja markkinamekanismit ovat ainoita riittävän vaikuttavia keinoja riittävien vähähiilisten sijoitusten keräämiseksi ajoissa, ja CLC:n esittämä konsepti on hyvin lupaava. Minulla on kunnia liittyä CLC:n hallitukseen ja olen halukas auttamaan CLC:tä sen tehtävässä”, sanoo Jyrki Katainen.

CLC:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.9.2020 myös kaksi uutta organisaatiojäsentä: Luonnonvarakeskus Luken ja Vaasan yliopiston, sekä kaksi henkilöjäsentä: Karl-Henrik Sundströmin ja Simo Honkasen, joka on Tor Nessling Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja entinen Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja.

Climate Leadership Coalitionin jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 400 000 ihmistä ja CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

