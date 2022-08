Kartonki jatkaa kasvua, muutoin metsäteollisuuden tuotantomäärissä laskua

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat suuremmat ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, mikä selittyy alkuvuoden lakon loppumisella huhtikuun puolivälissä. Viime vuoteen verrattuna paperin ja sellun tuotantomäärät laskivat merkittävästi. Kartongin tuotanto puolestaan kasvoi 1 % ja ollen toisella neljänneksellä 1,1 miljoonaa tonnia.

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärissä ei ollut suurta muutosta edellisvuoteen nähden. Sahatavaran tuotanto laski 2,5 prosenttia ja vanerin 2,1 %.

- Kun huomioidaan alkuvuoden epävarmuudet toimintaympäristössä, voi metsäteollisuuden sopeutumis- ja tuotantokykyä pitää vahvana. Metsäteollisuus on pysynyt kotimaisen tuotannon ja vientiteollisuuden kivijalkana. On meidän kaikkien etu, että alan toimintaedellytyksistä pidetään näinä muutosten aikoina erityistä huolta, alleviivaa Metsäteollisuus ry:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Peisa.

Lisätietoja:

Jyrki Peisa, vt. toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 050 364 0836, jyrki.peisa@forestindustries.fi

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.