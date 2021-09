Käsityöyrittäjä toteutti unelmansa koronasta huolimatta

Hyppy käsityöläisyyteen kannatti

Käsinetorin yrittäjä Niina Leppänen on yrittäjäperheen kasvatti. Hän onkin jo nuorena sisäistänyt ajatuksen, että omat rahat on tienattava ja sinnikäs on oltava. Talvella 2014 Leppänen ihastui Tammisaaren markkinoilla laadukkaisiin ja taidolla tehtyihin nahkarukkasiin, jotka hän halusi välittömästi myyntiin omalle yrityksellensä. Kuin kohtalon sanelemana, rukkasia valmistava yrittäjäpariskunta oli pian eläköitymässä.

”Nahkarukkaset vietiin käsistä. He olivat ajatelleet toiminnan hiljalleen hiipuvan eläkkeen häämöttäessä vain kuukausien päässä, mutta sitten tulin minä ja työllistin heidät”, Leppänen naurahtaa.

Pian Leppänen rohkeni kysyä lisää laadukkaiden nahkakäsineiden valmistuspuolesta ja kertoi olevansa siitä kiinnostunut. Asia kypsyi talven mittaan ja keväällä 2015 yrittäjäpariskunta myi liiketoimintansa hänelle ja siirsi samalla Leppäselle kerryttämänsä tietotaidon alasta. Leppänen opetteli ompelemaan käsineitä itse kokeneiden käsinevalmistajien opastuksella, vaikkei ollut koskaan tehnyt mitään vastaavaa.

Käsityöläisyys vei mennessään ja yritys kasvoi nopeasti työllistäen Leppäsen lisäksi ompelijoita Vihdin Nummelassa sekä myöhemmin myös muualla Suomessa. Heti toisena vuotenaan Käsinetori uudisti vahvasti käsinemuotia ja lanseerasi hittituotteeksi muodostuneet kimallerukkaset, jotka ovat hohdokkaasta ulkonäöstään huolimatta nekin aitoa nahkaa.





Korona sekoitti totutut kuviot – Uudistumisen aikakausi alkoi

Vuoden 2020 keväällä myös Käsinetorin toimintaympäristö muuttui merkittävästi, kun tapahtuma toisensa jälkeen peruuntui. Seurattuaan hetken tilanteen kehittymistä, Leppänen teki nopeat korjausliikkeet. Hän ymmärsi, että tilanne vaatii nopeita toimia. Verkkokaupan uudistus otettiin pian työn alle ja markkinointiin ryhdyttiin panostamaan voimakkaasti. Aiemmin puskaradioon perustunut markkinointi ja tapahtumiin keskittynyt myynti ottivat digiloikan ja omat kanavat nousivat pelastajiksi koronan kurittamalla käsityöalalla.

Tänä vuonna nahkakäsineiden talvimalliston rinnalle uudistettiin lasten kevät- ja syyshanskat sekä aikuisille monikäyttöiset kynsikkäät, jotka sopivat esimerkiksi pyöräilyyn, liikuntaan ja puutarhatöihin. Lisäksi valikoimaan lisättiin nahkakorvakorut, jotka valmistetaan leikkuuvaiheessa ylijäävästä nahasta ja siten sopivat täydellisesti käsineiden kanssa yhteen. Yhteistyömalliston korvakorut valmistaa käsityönä Ventti Design yrittäjä Venla Eskelinen.

”Halusimme tuoda asiakkaille jotain uutta ja kivaa aktiivisiin ulkoiluhetkiin. Lasten kevyet hanskat lämmittävät, mutta ovat samalla hengittävät ja mukavat harrastuksissa ja ulkoleikeissä, kuten hiekkalaatikolla ja kiipeilyssä. Aikuisten kynsikkäät puolestaan ovat aktiiviselle tekijälle monipuoliset, sillä niitä voi käyttää monessa eri tilanteessa käsiä suojaamaan.

Taitavan koruvalmistajan Venlan löytyminen oli upea tilaisuus tuoda vielä nahkakäsineisiin sointuvat korvakorut mukaan pukeutumiseen. Erityisesti yhteistyössä lämmittää ajatus, että kaikki materiaalit tulevat tehokkaasti hyödynnettyä ja myös korut ovat taitavaa ja kotimaista käsityötä”, Leppänen kertoo.





Unelma omasta myymälästä toteutui haasteellisista ajoista huolimatta

Leppänen oli jo pitkään haaveillut omasta tilasta, jossa olisi riittävästi neliöitä varastolle, tuotantolaitteille ja ompelimolle, käytännölliselle toimistolle sekä kauniille myymälälle. Hänen visiossaan unelmamyymälässä olisi valikoimassa Käsinetorin valmistamien nahkakäsineiden lisäksi myös muiden kotimaisten pienyrittäjien tuotteita, joihin asiakkaat saisivat rauhassa tutustua mukavassa ilmapiirissä.

”Olin ostanut myymälän kalusteet jo vuosia sitten, vaikkei toimitilaa silloin ollut vielä näköpiirissä”, Leppänen naurahtaa ja jatkaa: ”Vihdoin sopiva tila löytyi Nummelan keskustasta ja remontoimme sen valoisaksi ja mukavaksi monitoimitilaksi, johon saimme hienosti kaikki tärkeät asiat yhdistettyä niin myymälän, verkkokaupan kuin käsinetuotannonkin kannalta.

Unelmieni myymälä avautui juuri ja tätä on vielä vaikea uskoa todeksi! Olen löytänyt ihania tuotteita valikoimaan pienyrittäjien tuotevalikoimista. On upea juttu, että yrittäjät tekevät keskenään yhteistyötä. Avajaisviikkoa edeltävällä viikolla saimme myös Avainlippu-merkin käsineillemme, joten päätimme juhlia avajaisia koko viikon ajan”, Leppänen kertoo innoissaan.





Tästä selvitään kyllä – Yrittäjän 5 vinkkiä käsityöyrittäjille

Käsityöalan yrittäjäkollegoihin Leppänen haluaa valaa toivoa. Nyt ei saa lannistua, vaan uusia myyntikanavia kannattaa aktiivisesti kartoittaa. Omia kanavia digitaalisissa medioissa voi perustaa nopeastikin tai löytää toisesta yrittäjästä sopivan jälleenmyyntikumppanin. Hän haluaakin rohkaista käsityöläisiä seuraavilla vinkeillä:

Älä heitä pyyhettä kehään. Mieti, mitä uusia ratkaisuja nykytilanteessa voisi löytyä.



Ota kaikki apu vastaan. Delegoi hommia, osallistu virtuaalitapahtumiin tai pyydä markkinointiapua ulkopuoliselta osaajalta.



Pidä yrityksestäsi ääntä ja nosta itseäsi sekä osaamistasi rohkeasti esille.



Älä jää mukavuusalueelle. Olen itsekin vasta nyt alkanut esiintyä kasvoillani yritykseni viestinnässä.



Muista pitää itsestäsi huolta! Olet yrityksesi tärkein voimavara.

”Tee johdonmukaisesti töitä tavoitteesi eteen, niin jonain päivänä unelmasi saattavat toteutua! Uskalla mennä eteenpäin haasteidenkin keskellä pieni askel kerrallaan”, Leppänen summaa tämänhetkisiä tunnelmia uudessa myymälässään hymyillen.

Lisätietoja:

Niina Leppänen, yrittäjä, niina@kasinetori.com, p. 040 412 6926



Nummelan uusi toimipiste ja myymälä:

Keskikuja 4, 03100 Nummela

Arkisin 10-18 ja

Lauantaisin 10-14



Avajaisviikkoa juhlitaan 13.-18.9.2021, jolloin joka päivä kahvi-, mehu- ja keksitarjoilu ja lapsille ilmapalloja.



Verkkokauppa: https://www.kasinetori.com/