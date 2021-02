Kasvavat koronaviruspotilasmäärät lisäävät hoitovelkaa

HUSilla on hyvät valmiudet myös kasvavien koronaviruspotilaiden hoitamiseen, mutta potilaiden määrän kasvu johtaa muiden potilaiden hoidon ja sovittujen leikkausten siirtymiseen myöhemmäksi.

Koronaviruspotilaiden määrä HUSissa on kasvanut viime päivinä. Tänään aamulla koronaviruspotilaita on hoidossa HUSin sairaaloissa yhteensä 70 ja heistä 20 on tehohoidossa. Lisäystä viimeisen viikon aikana on 30 prosenttia.

Viime keväänä HUSin sairaaloissa koronaviruspotilaiden määrä oli suurimmillaan 123.

”Vielä emme ole näissä lukemissa, mutta tilanne on nyt erilainen. Toisin kuin viime keväänä, meillä on nyt sairaalat täynnä muita potilaita”, sanoo hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander.

Uudellamaalla tartuntojen määrät ovat lisääntyneet alle 40-vuotiaiden eli synnytysikäisten keskuudessa. Tämä näkyy myös sairaaloissa. Tällä hetkellä HUSissa hoidetaan myös useampaa raskaana olevaa tai synnyttänyttä koronavirustaudin vuoksi. HUSin Naistenklinikalla varaudutaan koronavirustaudin vuoksi osastohoitoa tarvitsevien, raskaana olevien tai synnyttäneiden potilaiden määrän nousuun hoitopaikkoja lisäämällä.



Potilaita ja leikkauksia siirretty

Helmikuun aikana HUSista on siirretty kolme koronaviruspotilasta tehohoitoon muihin sairaaloihin. Vastaanottavissa sairaaloissa on ollut kapasiteettia hoitaa HUS-alueen koronaviruspotilaita ja tällä tavoin HUSissa on voitu jatkaa muiden kuin koronaviruspotilaiden hoitoa lähes täysimääräisesti.

Jonkin verran vaikutusta koronaviruspotilaiden määrän lisääntymisellä muiden potilaiden hoitoon on jo ollut.

”Kuluvalla viikolla kolmen leikkaussalin toimenpiteet on jouduttu perumaan ja lisäksi joitakin pienempiä toimenpiteitä on siirretty. Samaan leikkaustoimenpiteiden vähentämiseen varaudutaan ensi viikollakin, mikäli sairaanhoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä säilyy nykyisellään”, sanoo toimialajohtaja Antti Vento HUS Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

”Hoitojen peruutukset ja siirrot ovat huolestuttavia, koska meillä on hoitovelkaa vielä viime vuodelta. Jonomme olivat suurimmillaan viime vuonna elokuun lopussa. Syys-joulukuun aikana pitkään odottaneiden määrä laski, mutta oli vuoden lopussa edelleen epidemiaa edeltävää tasoa korkeampi”, sanoo Ulander.