Kasvu Open: Koolla on väliä -kiertueen teemana arvot ja vastuu

Koolla on väliä -kiertueen tapahtumapaikat ovat Järvenpää, Kuopio, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Helsinki. Kiertueen puhujina ovat muun muassa Santa Park – Arctic Worldin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen, Akun tehtaan Aku Syrjä ja Juha Torvinen ja Hotelli Punkaharjun yrittäjä Saimi Hoyer.

Suomen suurin kasvuyritysten sparrausohjelma Kasvu Open täyttää 10-vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden kunniaksi Kasvu Open järjestää kuusi kasvuyrittäjyyden täyteläistä tapahtumapäivää osana Koolla on väliä -kiertuetta.

Koolla on väliä -kiertueen teema on arvot ja vastuu.

- Koolla on väliä – koko Suomelle. Koolla, eli kasvulla on yhteiskunnallista merkitystä monella eri tasolla: yrittäjille henkilökohtaisesti, alueelle ja maakunnalle elinvoiman kannalta ja koko yhteiskunnalle talouskasvun kautta. Kiertueella kuultavien puhujien kautta haluamme kuitenkin nostaa esille kantamme, ettei tervettä ja kestävää kasvua revitä kenenkään selkänahasta. Jokaisella puhujalla on oman yrittäjyyden taustalla voimakas arvo tai vastuullisuusajattelu, joka ohjaa toimintaa, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Tapahtumapäivät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Koolla on väliä -kiertueen aikataulu ja puhujat

Keynote: digitalisaation asiantuntija, teknologia-alan sarjayrittäjä, tietokirjailija Teemu Arina

Kasvutarinat: Jalotofun sanansaattaja Jouko Riihimäki, Jalofoods & pilliteollisuuden mullistava Ismo Sillanpää, Dolea

Keynote: Hotelli Punkaharjun pippurinen yrittäjä Saimi Hoyer

Kasvutarinat: Pienpanimo RPS Brewing Samuli Huuhtanen & äänikorun innovoinut Krista Kinnunen, Zoy

Keynote: Perheyritys Santa Park – Arctic Worldin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen

Kasvutarina: Vuoden nuori yrittäjä 2017 Takuulle.com Niklas Nukari

Keynote: Kaslinkin perustaja, ruokainovaattori Raino Kukkonen

Kasvutarinat: Etelä-Pohojalaasta perheyrittäjyyttä parhaimmillaan Laura Saaranluoma, MirrorLine & elintarvikebisneksen ideamylly Karri Kunnas, Foodwest

Keynote: Lunette-kuukautiskupin innovaattori Heli Kurjanen, Lunette

Kasvutarinat: Ääniguru Meluta Oy:n Pauliina Peltola & peltomaiden puolustaja Eljas Jokinen, Soilfood

Keynote: Akun tehtaan sydän ja sielu Aku Syrjä ja Juha Torvinen

Kasvutarinat: FitMaman mammamotivaattori Riina Laaksonen & Ari Tolonen, Optiwatti

Ilmoittaudu mukaan Koolla on väliä -kiertueen tapahtumapäiviin:

https://kasvuopen.fi/yritystapahtumat/

Lisätiedot:

Vivi Pöntiö

050 913 3814

vivi.pontio@kasvuopen.fi