Kasvu Open voittajat ovat selvillä

Kasvu Openin jo toimivien yritysten sarjan eli Start again -sarjan on voittanut Volter Oy Kempeleeltä. Startup -yritysten sarjan voittoon ylsi BroadBit Batteries Helsingistä. Kunniamaininnan Start again -sarjassa saa Snowek Oy Kuopiosta ja startup-sarjassa Neuro Event Labs Tampereelta.

Voittajat valikoituivat 100 finalistista. Finalistien joukko on puolestaan seuloutunut vuoden mittaan yli 839 Kasvu Openiin kasvusuunnitelmansa lähettäneestä yrityksestä. Tämän vuoden aikana sparrauksissa on ollut yrityksiä eri toimialoilta kaikista maakunnista lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Vuoden aikana yritykset ovat saaneet kasvusuunnitelmilleen maksutonta. Kasvu Openissa annetaan maksutonta sparrausta eri alojen pk-yrityksille ja sen ohessa on kilpailuprosessi, jossa etsitään kasvunnälkäisintä yritystä ja parasta kasvusuunnitelmaa. Tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti liikeidean disruptiivisuuteen (erottuu ja luo uuden liiketoimintamallin) ja skaalautuvuuteen, kansainvälistymispotentiaaliin sekä tiimin uskottavuuteen, johon vaikuttavat tiimin kokoonpano, tiedot, taidot ja asenne. Tuomaristo avasi valintakriteerejä voittajayrityksistä Vuonna 1997 perustettu Volter kehittää puuhakekäyttöisiä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Tuomariston mukaan yrityksellä on premium-tuote, josta asiakkaat ovat myös valmiita maksamaan. Nykyistä liiketoimintamallia on mahdollisuus kehittää palveluliiketoiminnan suuntaan jo olemassa olevan pilvipalvelun ansiosta. –Puhtaan energian tuotteet ovat vahvasti kiinni tässä ajassa. Volter tuottaa asiakkailleen todellista arvoa tuotteellaan ja tekee erinomaista bisnestä kansainvälisestikin. Kasvunäkymä tulevaisuuteen näyttää hyvältä, tuomaristo sanoo. Startup -sarjan voittaja BroadBit Batteries kehittää energiatiheitä metallisia natriumakkuja, joka haastavat niin hinnassa, latausnopeudessa, turvallisuudessa kuin kestävyydessä yleisesti käytössä olevat litiumakut. Tuomariston mukaan yrityksen tuotteella on valtava markkinapotentiaali ja se luo uusia mahdollisuuksia energia-alalla. Yrityksellä on vahvaa teknologiaosaamista ja toimiva liiketoimintamalli. – Tuotekehitys on pitkällä ja se on osoitettu toimivaksi. Nyt ei kannata enää odottaa vaan mennä rohkeasti eteenpäin, tuomaristo kehottaa. Start again -sarjan kunniamainittu Snowek Oy on kehittänyt uuteen puhdistusteknologiaan perustuvan laitteen katupölyn puhdistamiseen. – Snowek erottuu kilpailijoista kehittämällään puhdistusteknologialla. Kasvusuunnitelmaa on rakennettu pitkälle eteenpäin ja kansainvälinen kasvuloikka on lähellä, tuomaristo arvioi. Startup-sarjan kunniamainittu Neuro Event Labs tuottaa konenäköön ja koneoppimiseen pohjautuvaa epilepsiakohtausten etämonitorointia ja analysointia. Tuomariston mukaan Neuro Event Labs on osoittanut teknologiansa toimivaksi ja sillä on jo olemassa olevia asiakkaita. Vuonna 2015 perustetulla yrityksellä on innovatiivinen ratkaisu todelliseen ongelmaan ja teknologialla on paljon soveltamismahdollisuuksia. Tuomaristo kannustaa tiimiä pitämään fokuksen kirkkaana valitussa liiketoimintamallissa. – Nyt kannattaa pitää katse pallossa. Vaikka teknologiaa voi soveltaa lukuisten neurologisten sairauksien analysointiin, kannattaa nyt keskittyä valittuun liiketoimintamalliin, tuomaristo sanoo. Kasvu Open Karnevaalin yleisö äänesti Neuro Event Labsin parhaaksi yritykseksi Karhunpesän pitchauksien jälkeen. Valtakunnalliseen tuomaristoon kuuluvat Suomen bisnesenkeliverkosto FiBAN ry:n puheenjohtaja Torsti Tenhunen, Butterfly Venturesin perustaja ja osakas Juho Risku, sarjayrittäjä, Rocsolen hallituksen puheenjohtaja Anssi Lehikoinen, Largo Capitalin toimitusjohtaja Seppo Sneck, Finnveran rahoitusjohtaja Titta Mantila, Grannenfelt Finance Oy:n osakas Jaakko Salminen ja pääomasijoittaja Juho Lipsanen. Tuomariston sihteerinä toimii Nina Rautiainen Kasvu Open -tiimistä. Uusi Kasvu Open kausi avattu Torstaina 26.10. avattiin myös Kasvu Openin uusi kausi. Ensi vuoden aikana 450 yrityksellä on mahdollisuus päästä mukaan Kasvu Openin sparraukseen alueellisiin ja/tai toimialakohtaisiin Kasvupolkuihin. Yrittäjä voi joko hakea suoraan mukaan sparraukseen tai osallistua starttikiertueelle kuulemaan lisää Kasvu Openista.

