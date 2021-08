Kasvu Openin uusi yritysohjelma tukee uudistuvan teollisuuden strategiaa

Jaa

Haku Kasvu Openin Uudistuva teollisuus -yritysohjelmaan on auki 11.8. - 8.9.2021. Ohjelma on on avoin kaikille teollisuusalan pk-yrityksille. Ohjelma on maksuton.

Uudistuva teollisuus -ohjelma tehostaa teollisuusalan yritysten uudistumis- ja kasvukykyä.

Kasvu Open toteuttaa yrittäjille maksuttoman yritysohjelman yhdessä Business Finlandin ja TT-säätiön kanssa. – Uudistuva teollisuus -ohjelman tarkoitus on tukea teollisen toimialan pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä kohti kestävää ja vastuullista kasvua. Samalla haluamme tehdä näkyväksi teollisen toimialan merkitystä ja vaikuttavuutta, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo. Tarve teollisuusalan pk-yritysten tukemiselle on tunnistettu jo useamman vuoden ajan. Sparrauksissa korostuvat jatkuvasti enemmän uudistuvan teollisuuden teemat kuten vastuullisuus ja teknologia. – Sparraamme vuosittain satoja kasvuyrityksiä Kasvu Openin Kasvupoluilla. Lähes poikkeuksetta suurin osa tai enemmistö sparrattavista yrityksistä on eri teollisuusaloilta. Esimerkiksi tänä vuonna (2021) 15 % Kasvupolku-sparraukseen osallistuvista yrityksistä on ilmoittanut toimialakseen teollisuuden. Lue lisää Uudistuva teollisuus -yritysohjelmasta UUDISTUVAN TEOLLISUUDEN STRATEGIA TÄHTÄÄ PAREMPAAN KILPAILUKYKYYN Uudistuva teollisuus -yritysohjelma tukee työ- ja elinkeinoministeriön 23.6.2021 julkaisemaa uudistuvan teollisuuden strategiaa, jonka tarkoituksena on parantaa Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Työryhmän julkaisun mukaan Suomen on kyettävä edelleen tarjoamaan teollisuudelle kilpailukykyinen sekä ennustettava toimintaympäristö ja siten kannustamaan teollisiin investointeihin Suomessa. – Olen täysin samaa mieltä elinkeinoministeri Mika Lintilän asettaman työryhmän ajatuksesta, että teollisuusalojen kestävällä kasvulla on suuri merkitys Suomen tulevaisuudelle. Se on perimmäinen syy, miksi haluamme sparrata teollisuusyrityksiä heille räätälöidyn yritysohjelman avulla, Seppälä sanoo. Lue lisää uudistuvan teollisuuden strategiasta (TEM) LISÄTIEDOT Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

+358 50 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Uudistuva teollisuus -ohjelma tehostaa teollisuusalan yritysten uudistumis- ja kasvukykyä. Lataa Lataa

Linkit