Kasvuyritykset hakevat kasvua Pohjoismaista ja Euroopasta

Puolet kasvuhaluisista pk-yrityksistä tekee kansainvälistä kauppaa. Vientikaupan suurin markkina-alue on Pohjoismaat, selviää Kasvu Openin vuoden 2023 kasvuyritysdatasta.

Kasvuyritysdatan mukaan enemmistö kansainvälisistä vientikauppaa tekevistä pk-yrityksistä toimii Pohjoismaiden lisäksi EU- ja ETA-maissa.

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Export Makerin partneri Suvi Metsola sanoo, että vientimaat ja yritysten osuus eivät yllätä viennin asiantuntijaa.

- Lukema on aika matala, mutta vastaa sitä mitä julkisuudessa on tuotu esiin. Vientikauppa on liian harvojen yritysten varassa. Pk-yritysten osuus ulkomaankaupasta on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Tanskaan, Metsola sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen pk-yritysten osuus ulkomaankaupasta on runsas kolmannes, kun vastaava luku on Ruotsissa 40 % ja Tanskassa 50%.

Kiinnostus vientiin on kasvanut

Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälän mukaan vuonna 2022 alle puolet (40 %) pk-yrityksistä kertoi tekevänsä kansainvälistä vientikauppaa.

Suuria eroja viennin kohdemaissa ei ole syntynyt, vaikka vientiyritysten määrä on kasvanut 50 prosenttiin.

- Viime vuotta enemmän yrityksiä kiinnostavat Pohjoismaat, EU-alue, Yhdysvallat ja Kanada. Merkittävästi kiinnostusta herättävät Australian ja Uuden-Seelannin sekä Japanin markkinat. Muut markkina-alueet, kuten Lähi-Itä, Kiina ja Intia, kiinnostavat vähemmistöä yrityksistä, Seppälä sanoo.

Kasvuyritysdatan mukaan puolet (50 %) suomalaisista pk-sektorin yrityksistä keskittyy toimimaan kotimaan markkinoilla. Monen yrityksen kasvusuunnitelmissa on kuitenkin mukana markkinaselvitys, ja sen pohjalta valinta mahdollisista, kansainvälisistä markkina-alueista.

Kasvu Openin kasvuyritysdata kokoaa tietoa kotimaisista pk-sektorin kasvuyrityksistä. Uutisen lähteenä on käytetty 229 yrityksen dataa, joka on kerätty vuoden 2023 aikana sekä vuoden 2022 kasvuyritysdataa.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi

Suvi Metsola

partneri, Export Maker Oy

040 731 0223

suvi.metsola@exportmaker.fi

exportmaker.fi/

Yritysnäkökulma, -haastateltava:



Tatu Kuivalahti

toimitusjohtaja, Custobar

050 3859915

tatu@custobar.com

www.custobar.com/