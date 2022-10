Katajanokalle uusi Solo Sokos Hotel Pier 4 kesällä 2024 – S-ryhmän investoinnit Helsingin matkailuun jatkuvat

Solo Sokos Hotel Pier 4 avataan Katajanokan Laituriksi nimettyyn työeläkeyhtiö Varman uudisrakennukseen, johon on suunnitteilla hotellin lisäksi Stora Enson uusi pääkonttori, konferenssitiloja ja kaupunkilaisille avoimia kahvila- ja ravintolatiloja katutasoon ja kattoterassille.

Hotelliin tulee 164 huonetta. Huoneiden näkymät avautuvat joko merelle, Katajanokalle tai hotellin sisäpihan niitylle. Luonnon läheisyys sekä hotellin miellyttävät luonnonmateriaalit luovat ainutlaatuisen, kaikkia aisteja puhuttelevan tunnelman.

Suomalaisen osaamisen taidonnäyte – vastuullisuutta yhteistyöllä

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnittelemasta rakennuksesta tulee suomalaisen puuarkkitehtuurin lippulaiva, ja nähtävyys jo itsessään.

Hiilineutraaliutta tavoittelevalle rakennukselle haetaan korkeinta LEED Platinum -ympäristösertifikaattia ja sen tarvitsema energia tuotetaan täysin uusiutuvilla energianlähteillä. Hotellin käyttämä sähkö on pääosin S-ryhmän itse tuottamaa. Kunnianhimoisena tavoitteena on Suomen ilmastovastuullisin hotelli, ja tämä ohjaa hotellin suunnittelua ja tekemistä jatkuvasti.

”Kaupungin näyttävimmällä paikalla sijaitsevasta uudesta Solo Sokos Hotel Pier 4:stä tulee suomalaisen osaamisen näyteikkuna, jossa vastuullisuus ja kestävyys ohjaavat hotellin toimintaa aina raaka-ainevalinnoista palveluun. On hienoa, että saamme tuoda kotimaisen ja suomalaisten arvostaman hotellibrändin juuri tähän ainutlaatuiseen kohteeseen, joka varmasti kiinnostaa myös kansainvälisiä matkailijoita,” S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Jari Annala iloitsee.

Vastuullisuus näkyy kiinteistön rakennustöissä muun muassa tontilla aiemmin olleen kaupungin vanhan toimitila- ja varastorakennuksen purkamisessa, josta syntyneestä purkujätteestä suurin osa on hyödynnetty kierrätysmateriaalina.

”Olemme iloisia saadessamme Sokotelin kiinteistöön vuokralaiseksi ja saamme jatkaa hyvää yhteistyötä heidän kanssaan. Sokotel on vuokralaisemme myös mm. Helsingin Torni-hotellin kiinteistössä. Vastuullisena kiinteistösijoittajana, jonka yksi keskeisimmistä vastuullisuustavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä, meitä ilahduttaa erityisesti hotellin kunnianhimoinen tavoite ilmastovastuullisuudessa”, Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio sanoo.

Rakennukseen tulee hotellin lisäksi tilat Stora Enson uudelle pääkonttorille.

”Vastuullisuus on Stora Enson toiminnan ytimessä. Olemme iloisia, että voimme tehdä yhteistyötä Suomen vastuullisimmaksi valitun hotellibrändin kanssa yhdelle Helsingin hienoimmista paikoista nousevassa puurakennuksessa”, sanoo Stora Enson pääkonttoriprojektista vastaava johtaja Antto Kauhanen.

Helsingin hotellikenttä uudistuu ennennäkemättömällä tavalla

Helsingin kiinnostavuus matkailukohteena on kovassa nousussa. Noin puolet Helsingin yöpymisistä tulee työmatkailusta, ja Helsinki on jo maailman 13. suosituin kongressikaupunki (Lähde: UIA Union of International Associations)

”Uusi hotelli täydentää jo hyvin kasvavaa hotellikapasiteettia tuoden mukanaan reilun kokoisia kokous- ja bankettitiloja. Isommille tiloille on tarvetta ydinkeskustassa, kun kansainvälisistä kongresseista ja yritystapahtumista kilpaillaan. Sijainti ja mielenkiintoinen design vetävät puoleensa arkkitehtuurista kiinnostuneita matkailijoita,” Helsinki Partnersin Visitor Attraction Director Leena Lassila kertoo.

S-ryhmän vahvuutena Helsingin kiihtyvässä hotellikilpailussa on kattava tarjonta niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavia hotelleja. Ne tukevat Helsingin matkailun nousukiitoa ja elävöittävät kaupunkikuvaa.

Tänä vuonna on jo avattu kaksi täysin uudistettua ikonista helsinkiläishotellia, Solo Sokos Hotellit Torni ja Helsinki. Ensi kesänä Sokotel avaa Kaisaniemen puiston ja Vuorikadun kulmaan korkeatasoisen Radisson RED -hotellin, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

”Tavoitteenamme on rakentaa pääkaupunkiseudun mielenkiintoisin hotellitarjonta. Hotelleilta odotetaan yhä enemmän mieleenpainuvia ja korkeatasoisia kokemuksia sekä töissä että vapaa-ajalla. Siksi olemme nyt tekemässä voimakasta tasonnostoa Helsingin ydinkeskustassa, jossa myös kilpailu kovenee. Me haluamme olla tämän kilpailun ykkösiä”, Annala kertoo.

Solo Sokos Hotel Pier 4