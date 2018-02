Katalonian työnäytös vakuutti: Fixteri on osoittautumassa onnistuneeksi ratkaisuksi metsäpalojen torjuntaan

Fixteri on älykäs suomalainen ratkaisu hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi ja tuottavasti. Se on myös hyvä työkalu metsäpalojen torjuntaan. Ainutlaatuinen teknologia paalaa pienpuun valmiiksi harvennuksen ja uudistushakkuun yhteydessä. Metsäkoneen lisälaitteena toimivan Fixteri-paalaimen tehokkuus on verifioitu ylivertaiseksi pieniläpimittaisten puiden korjuussa. Fixing forests: www.fixteri.fi, Facebook, Twitter, YouTube.

Fixteri is an intelligent Finnish solution for treating and using forests sustainably and productively. It is also a good tool to prevent forest fires. Unique technology bundles the small trees during thinning and is used together with regeneration felling. The efficiency of the Fixteri bundler which is used as an attachment to forestry machinery has been verified as superior in the harvesting of small diameter trees. Fixing forests: www.fixteri.fi, Facebook, Twitter, YouTube.