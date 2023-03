Katja Ketun odotettu uutuusromaani ilmestyy syyskuussa 2023

Kirjailija saa keskenmenon ja menettää kykynsä puhua ja kirjoittaa. Paikalle lähetetään Taivaiden Tutkimustoimistosta Etsivä, mutta jokin menee pieleen, ja tuvan nurkkaan ilmestyykin Kissa, joka käy tutkimaan vintin lattialuukusta löytynyttä Isoisoäidin päiväkirjaa.

Kun uusi elämä on menetetty, kääntää Kirjailija katseensa menneisyyteen ja ikiaikaisiin syntysanoihin. Niiden taitajalla, Isoisoäidillä, on suomen kielen väessä ja voimassa parantajien mahti. Voiko menneestä löytää lohdun ja tarkoituksen elämälle, kun tulevaisuutta ei ole?

– Teos on minulle erittäin henkilökohtainen. Tämän kirjan ja uuden kustantamon kanssa olen tuntenut vapauden ja kirjoittamisen riemua kuin lieasta päästetty hankivasa. Samalla kirja on ylistys kielelle ja kulttuurille, jota ilman Suomea ei olisi, Katja Kettu toteaa.

KATJA KETTU on moninkertaisesti palkittu kirjailija. Erään kissan tutkimuksia on hänen kuudes romaaninsa. Kettu sai Tiiliskivi-palkinnon esikoisromaanistaan Surujenkerääjä (2005). Vuonna 2011 ilmestynyt Kätilö oli suurmenestys, joka sai Runeberg- ja Kalevi Jäntin palkinnon sekä Kiitos kirjasta -mitalin. Antti J. Jokinen ohjasi teoksesta samannimisen elokuvan. Vuonna 2018 julkaistu Rose on poissa oli Finlandia-ehdokkaana. Katja Ketun teoksia on käännetty yhteensä yli 20 kielelle.

