Kattava historiikki metallimusiikin hyökyaallosta 1980-luvun Suomeen

Mikael Huhtamäen tietokirja Scream for me Finland! tarjoaa elävän kuvan kansainvälisten hevibändien keikoista Suomessa 1980-luvun aikana. Silminnäkijöiden tarinoihin ja monipuoliseen arkistomateriaaliin pohjautuva kirja kertoo keikkojen tapahtumista ja yhtyeiden vastaanotosta myös pienemmillä paikkakunnilla.

1980-luvun Suomi eli tasaisen harmaata yhtenäiskulttuurin aikaa kylmän sodan varjostamassa maailmassa. Onneksi jähmeään tunnelmaan toivat piristystä metallimusiikin uudet tuulahdukset ulkomailta.

Scream for me Finland! kertoo hevimusiikin hyökyaallon iskemisestä Suomeen. Vuosina 1980–1991 täällä ehtivät vierailla mm. Iron Maiden, Rainbow, Motörhead, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Scorpions, Black Sabbath, Dio, KISS, W.A.S.P., Mötley Crüe, Metallica, Bon Jovi, AC/DC, Judas Priest, Deep Purple, Megadeth, David Lee Roth, Alice Cooper ja Guns N' Roses. Nämä sittemmin maailmanmaineeseen nousseet yhtyeet esiintyivät kiertueillaan Suomessa jäähallien ja urheilutalojen lisäksi myös pienemmillä lavoilla mm. Himangalla, Lappajärvellä ja Nivalassa.

Kirja vie lavalle ja sen taakse kertoessaan, kuinka suomalaiset tuolloin lämpenivät näille myöhemmin legendoiksi muodostuneille yhtyeille. Teatraaliset konserttikokemukset herättivät pelkoa ja inhoa kriitikkokunnassa ja muissa konservatiivipiireissä, mutta jäähallillinen suomalaisnuoria ei voinut olla väärässä – hevi on paskimmillaankin parasta!

Mikael Huhtamäki (s. 1971) on entinen teinihevari, joka on tutkinut rock-konserttien historiaa ja kirjoittanut aiemmin kirjan Live in Finland – Kansainvälistä keikkahistoriaa Suomessa 1955–1979.



Mikael Huhtamäki:

Scream for me Finland! – Kansainvälistä hevikeikkahistoriaa 1980-luvun Suomessa

368 sivua | Saatavana painettuna kirjana, ilmestyy äänikirjana 2.12.2020