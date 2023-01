Kattava tietopaketti psykoterapiasta antaa kansalaistaitoja terapiassa käymiseen.

Sanna-Kaisa Hongisto: Mitä terapiassa tapahtuu? Terapiassa käyneet ja asiantuntijat kertovat

Ilmestyy 10.1.

Elämme tällä hetkellä terapiakulttuurissa, jossa yhä useammat hakevat apua mielen haasteisiin. On tarjolla erilaisia suuntauksia, mutta mistä voi tietää, mikä vaihtoehdoista sopii itselle? Monipuolinen tietokirja Mitä terapiassa tapahtuu? kertoo, milloin terapiaan on syytä lähteä, miten erilaiset terapiat toimivat, ja miltä tuntuu keskustella elämästään terapeutin kanssa. Teoksessa esitellään terapiamuotoja yksilöterapiasta perheterapiaan sekä lukuisia eri terapiasuuntauksia.

Mitä terapiassa tapahtuu? varustaa lukijansa myös terapiataidoilla: se opastaa, mitä terapiassa käyvä voi itse tehdä, jotta hän hyötyisi siitä mahdollisimman paljon. Se kertoo, miten terapia toimii, se auttaa myös tunnistamaan hyvän tai huonon terapiasuhteen sekä arvioimaan, milloin terapia kannattaa lopettaa.

Terapia tulisi nähdä mieluummin työkaluna kuin hoitona, johon asiakas joutuu omien vikojensa vuoksi. Se on kahden ihmisen yhteistyösuhde ja sen vuoksi asiakkaat ovat oman terapiansa asiantuntijoita siinä missä terapeutitkin.

Kirjassa kotimaiset asiantuntijat ja terapia-asiakkaat kertovat aiheesta omista lähtökohdistaan. Se on suunnattu terapiaan hakeutumista suunnitteleville ja siitä kiinnostuneille sekä terapiassa käyneille, joita on jäänyt askarruttamaan hoidon anti.

Sanna-Kaisa Hongisto on toimittaja, joka on erikoistunut terveys-, hyvinvointi- ja perheaiheisiin. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänen suhteensa terapiaan on omakohtainen: hän on käynyt kaksi pitkää psykoterapiaa ja on käyttänyt monia kehoterapiamenetelmiä.

