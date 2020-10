Kattotuolien puutteellinen tuenta johti työtapaturmaan ja sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi rakentamiseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajana ja vastaavana työnjohtajana toimineen työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.10.2020.

Tuomio liittyi Forssassa 7.9.2018 tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa rakennettavana olevan hallin kattotuolit putosivat maahan ja yksi työntekijöistä loukkaantui. Kattotuolien asennuksessa oli tapahtunut laskuvirhe ja yksi ylimääräiseksi luultu kattotuoli jouduttiin siirtämään toiseen paikkaan. Kun kattotuolia nostettiin, se osui toisiin kattotuoleihin aiheuttaen dominoefektin, jonka seurauksena lähes kaikki kattotuolit kaatuivat ja putosivat maahan.

Käräjäoikeus katsoi, ettei elementtien asennustyössä ollut noudatettu työturvallisuusmääräyksiä. Elementtien riittävästä tuennasta ei ollut huolehdittu ja elementtien asennussuunnitelmaa ei ollut laadittu työmaalle.

Työsuojelun lakimies Anu Virkki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että elementtien asennussuunnitelma on keskeinen elementti työturvallisuudessa:

- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta edellyttää, että elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien on oltava kirjallisina työmaalla. Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä ohjeet muun muassa elementtien väliaikaisesta tuennasta, Anu Virkki korostaa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia nro R 20/1010.