Kauhavalla alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Etelä-Pohjanmaa)

Västerfjärdenin säännöstelyn muutoksen suunnittelu alkaa 9.2.2021 12:30:47 EET | Tiedote

Närpiönjoen alaosalla sijaitsevan Västerfjärdenin altaan säännöstelyn muutoksen suunnittelu on alkamassa. Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä 1970-luvun lopulla metsäteollisuuden vedenhankintaa varten. Hankkeelle myönnettiin vesioikeudellinen lupa vuonna 1976, jota on osin muutettu vuonna 1997. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Säännöstelyä hoitaa ja makeavesialtaan säännöstelyn rakenteista vastaa sopimuksen perusteella Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj.