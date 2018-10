Kaukolämpöverkon valvontajärjestelmä startup-yritysten Älykäs energia -kilpailun voittajaksi Energia 2018 -tapahtumassa Tampereella

Jaa

Salossa toimiva ohjelmistoyritys Soficta on voittanut Aistio District Monitoring -ratkaisullaan Business Finlandin, World Energy Council Finlandin ja Expomarkin startup-yrityksille järjestämän älykäs energia -aiheisen kilpailun. Kilpailulla on haluttu nostaa esiin startup-yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia ja uutta tarjottavaa ripeästi uudistuvalle energia-alalle. Kisa ratkesi raadin valitseman kärkiviisikon pitchausten jälkeen yleisöäänestyksellä Energiamessuilla Tampereella torstaina 25.10.2018.

Älykäs energia -kilpailun voittaja sai 10 000 euroa. Voittaneen Aistio District Monitoring -järjestelmän edustajina vasemmalla Timo Rannikko ja oikealla Sami Metsänperä ohjelmistoyritys Sofictasta. Keskellä palkinnon luovuttajien edustajat Helena Kivi-Koskinen, Word Energy Council Finland, Pia Salokoski, Business Finland ja Juha Nyholm, Expomark Oy. Kuva: Heikki Jokinen

Sofictan Aistio DM on älykäs kaukolämpöverkon ylläpito- ja valvontajärjestelmä, jolla seurataan kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteita reaaliajassa. Toimitusjohtaja Sami Metsänperä kertoo järjestelmän syntyneen vastauksena yrityksen asiakkaan Turku Energian tarpeisiin. Mukana ovat olleet myös Salon kaukolämpö sekä Porin ja Rauman energiayhtiöt. – Mielellään osallistumme kilpailuihin, jotka tuovat ratkaisuillemme näkyvyyttä. Pystymme myös tarvittaessa hyvin vastaamaan kasvavaan kysyntään, Sami Metsänperä sanoo. Kilpailun 10 000 euron palkkion rahoittivat Suomen messusäätiö ja WEC Finland. Kaikki kilpailuun osallistuneet pääsevät ehdolle huhtikuussa 2019 Berliinissä järjestettävään Start Up Energy Transition -kilpailuun. Loppukilpailu on World Energy Councilin 24. maailman energiakongressissa Abu Dhabissa syyskuussa 2019. – WEC haluaa myös startupien kautta nostaa esiin innovatiivisia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, kilpailua Suomessa tukevan WEC Finlandin toiminnanjohtaja Helena Kivi-Koskinen toteaa. Uusia ratkaisuja haettiin esimerkiksi energiatehokkuuteen, älykkääseen kotien energianhallintaan, kuluttajan roolin muutokseen, kysyntäjoustoon, sähköisen liikenteen ratkaisuihin, hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon, älykkäisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin, energian varastointiin ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Energia 2018 tarjosi 23.–24.10.edustavan näkymän niin toimialan käytännön ratkaisuihin kuin meneillään olevan energiamurroksen hallintaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Runsas ohjelmasisältö käsitteli voimakkaasti kehittyvää toimialaa ja parhaita keinoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Joka toinen vuosi järjestettävä energia-ammattilaisten ja päättäjien tapahtuma toi Tampereen Messu- ja urheilukeskukseen kolmen päivän ajaksi 361 näytteilleasettajaa. Messuilla, kongresseissa ja seminaareissa kävi yhteensä noin 7000 henkilöä. Tapahtuman järjestäjä, erikoismessujen kotimainen edelläkävijä Expomark juhlisti samalla omaa 30-vuotista toimintaansa. Yritys järjestää valtakunnallisia teollisuuden ja hyvinvointialan ammattilaistapahtumia yhdessä näiden alojen parhaiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Älykäs energia -kilpailun voittaja sai 10 000 euroa. Voittaneen Aistio District Monitoring -järjestelmän edustajina vasemmalla Timo Rannikko ja oikealla Sami Metsänperä ohjelmistoyritys Sofictasta. Keskellä palkinnon luovuttajien edustajat Helena Kivi-Koskinen, Word Energy Council Finland, Pia Salokoski, Business Finland ja Juha Nyholm, Expomark Oy. Kuva: Heikki Jokinen Lataa Energiamessuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 361 näytteilleasettajaa esitteli ratkaisuja alan haasteisiin. Lataa

Linkit