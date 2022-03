”Kauneutta & Kapinaa” vie striimatut keikat uudelle tasolle

Miltä tuntuisi istua eturivissä ja nähdä artistin pienimmätkin eleet? Tarkkailla lähietäisyydeltä kitaristin näppäriä sormia tai katsella rumpalin loistavaa motoriikkaa soittimensa ääressä?



Olisihan se huikeaa itse päästä katsomaan backstagelle mitä siellä oikeasti tapahtuu, ettei tarvitsisi olla vain kuulopuheiden varassa. Entäs jos artisti kertoisi juuri minulle, mistä biisi sai alkunsa ja keitä nuo lavalla heiluvat tyypit ovat, mistä tulevat ja millainen on heidän maailmansa? Mitäpä jos minulla olisi keskusteluyhteys bändin jäseniin? Ja voisin keikan aikana chattaillen jakaa tuntojani muun yleisön kanssa? Olisin vip-persoona, ja minulle tarjottaisiin mielenkiintoisille keikoille lippuja ensimmäisten joukossa. Asuuko kenties minussakin pieni bändäri?

Kaikki tämä tulee olemaan mahdollista kokea Kauneutta & Kapinaa -keikoilla, joko livenä, striimatusti tai sekä että.

Second change – vielä kerran

Keikkojen suurkuluttajat ovat rimpuilleet koronakautena striimattujen keikkojen eri ongelmien kanssa. Jopa siinä määrin, että osa on laittanut hanskat tiskiin niiden osalta.

Mitäpä jos kuitenkin kokeilisit vielä kerran striimattua keikkaa, jossa on muutakin sisältöä kuin pelkkä keikka?

Kauneutta & Kapinaa tarjoaa striimattuja keikkoja kaikilla herkuilla.

- Striimatusta keikkakokemuksesta voi tehdä nautittavan, kunhan ensin kuva ja äänenlaatu ovat hyvät. Sen päälle pystytään tarjoamaan paljon sellaista sisältöä, mitkä olisi vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa livenä, sanoo Tuukka Järvinen, idean isä.

- Live on tietysti live, mutta striimistä voi saada erilaisen ja omalla tavallaan yhtä nautittavan kokemuksen, hän jatkaa.



Tuukka on positiivisella tavalla anarkisti, joka haluaa muuttaa musiikkibisneksen luutuneita toimintatapoja.

Mistä Kauneutta ja kapinaa idea syntyi?



- Jonkinlaisesta ärtymyksestä sitä kohtaan, että pienten artistien perusongelmat ovat pysyneet samoina teknologian kehityksestä huolimatta. Artisti ei tiedä, mitä musiikin ulkopuolella pitäisi tehdä ja mistä löytää potentiaalinen yleisö. Musiikkibisneksessä vaihtoehtoja sille, mitä voi tehdä urakehityksen eteen, on vaan liikaa. Me halutaan antaa artisteille selkeä checklist oman uran edistämiseen ja tarjota mahdollisuuksia löytää oma yleisö muun muassa striimikeikkojen kautta, selvittää nuoruutensa punk-kulttuurin parissa viettänyt perheenisä ja nykyisin digitaalisen busineksen parissa toimiva yrittäjä.

Huipputyypit asialla

Kun Kauneutta & Kapinaa -konseptin ensimmäistä markkinointikampanjaa ryhdyttiin rakentamaan yhdessä digimarkkinoinnin asiantuntijan Somafy Oy:n Jukka Ikosen kanssa, syntyi virtuaalipersoona Pertti Pettynyt. Hän on striimeihin pettynyt, alle viisikymppinen somen suurkuluttaja. Konseptilla halutaan tavoittaa Pertin kaltaiset tyypit.

- Ryhdyttiin miettimään, miten voidaan vielä kerran houkutella Pertti ja hänen kaltaisensa testaamaan striimattua keikkaa, missä on enemmän yllätyksellistä sisältöä. Toivoimme, että pertit myös avautuvat meille striimattujen keikkojen pettymyksistään ja tuulettavat tuntojaan uudenlaisesta K&K -keikkakokemuksistaan. Näin pystymme hiomaan tämän vuoden aikana tuon puolen konseptista kuntoon, summaavat Ikonen ja Järvinen.



Järvinen on täpinöissään, sillä hän on saanut tiimiin mukaan huippuluokan osaajia. Innostuneen miehen ei ole tarvinnut houkutella erityisesti ketään, sillä ihmiset ovat itse ilmoittaneet halukkuudestaan, kun ovat kuulleet konseptista.

- Aidosti artistien ja yleisön asialla olevalle konseptille näyttää tulevan tukea yllättävistäkin suunnista. Yhteistyökuvioiden startti ja alkurahoitus saatiin yllättävän helposti kasaan. Oli varmaan onnea pelissä, mutta on meillä aika vankka pohja tehdä tästä myös hyvä business, Järvinen summaa.

Vasta alkusoitto

K&K starttaa Jari Uutelan levynjulkaisukeikalla 8.4. klo 19-21.00, jossa sinä olet aitiopaikalla. Puhdas livestriimi taltioidaan Bluescreen404 -studiolta Tampereelta ja luvassa on mielenkiintoista lisäsisältöä Uutelan kahden, tunnelmoivan akustisen keikkasetin lisäksi. Liput maksavat peräti kaksi euroa.

Seuraavaksi on luvassa suomirap-ilta, Dilemman ja MC Kajon hybridikeikka - siis livenä ja striiminä. Molemmat kaikilla mahdollisilla herkuilla. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on luvassa, sillä rapatessahan roiskuu.

- Jos livekeikka menee syystä tai toisesta sivu suun paikan päällä, olet vaikkapa katsellut lumoutuneena tulevan kumppanisi silmiin, voitte sitten kotona katsoa kaikessa rauhassa, miten se keikka menikään. Ja voihan näillä striimatuilla keikoilla olla vuosien päästä myös tunnearvoa, maalailee Järvinen hymyillen.

Hän muistuttaa, että striimatut keikat ovat joustavia aikatauluiltaan. Niitä voi katsoa juuri silloin kun itselle parhaiten sopii ja siellä missä haluaa. Keikkaa pääsee fiilistelemään yhä uudestaan ja uudestaan ja sen voi jakaa myös ystävien kesken. Striimattujen keikkojen väliaikaohjelmaa ei myöskään sido livekeikan lokaatio, vaan se voidaan lähettää jostain aivan muualta.

Iso kasvupotentiaali



Järvisen yli kymmenvuotinen haave on auttaa pieniä artisteja parantamaan mahdollisuuksiaan muuttaa harrastus uraksi.

- Kauneutta & Kapinaa haluaa esitellä lahjakkaita artisteja ja bändejä, joiden etsiminen on työlästä jopa sitä ammatikseen tekeville kykyjen etsijöille.

- Jos pelkkään Spotifyihin tulee 60 000 uutta biisiä päivässä, eihän sitä kukaan voi oikeasti kahlata läpi. Järkyttävä määrä hienoa musiikkia jää kuulematta enkä sano, että mekään oltais kaikki ongelmat poistava ratkaisu. Mutta todennäköisyyksiä me voidaan parantaa, siitä on track record jo olemassa.

- Ja me uskotaan Utopiamusicin hienoon sloganiin: “Fair Pay for Every Play”. Reilu korvaus kuuluu jokaiselle, lupaa Järvinen.

Hän kertoo, että K&K-konsepti on rakennettu skaalautumaan, muttei kerro tässä vaiheessa enempää. Hän suostuu hieman vinkkaamaan, että K&K:sta tulee eräänlainen tiimi niille, joilla ei ole tiimiä.

Vaikka konsepti on huolellisesti ajateltu brändin rakentamista silmällä pitäen, se ei tarkoita, etteikö voisi hullutella ja antaa sattumalle sijaa. Tästä hyvä esimerkki on ex-temporena toteutettu “Levyraati” Youtubeen. Se löytyy helposti Kauneutta ja Kapinaa -hakusanalla.

