Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokasteos Stalker-vuodet kuvaa suomettumisen psykologiaa ja yksityisyyden häviämisen uhkakuvia

Sukella kuviin! Kustannusosakeyhtiö Otavan Kuvitetut!-hanke nostaa kuvakirjat ja niiden tekijät etualalle 2.11.2022 09:08:00 EET | Tiedote

Kuvitetut!-hankkeen on tarkoitus nostaa kuvakirjat ja kuvitetut kirjat niiden ansaitsemaan arvostukseen, ja luoda luontaista näkyvyyttä näille värikkäille ja monipuolisille taideteoksille. Tavoitteena on myös kasvattaa arvostusta sekä tietoisuutta kuvittajien ammattia kohtaan. Hankkeeseen liittyvän näyttelyn on toteuttanut All Things Content. Kuvitetut!-avajaisia vietetään Otavalla 11.11.