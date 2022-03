Kauppakamari tukee yrityksiä Ukrainan kriisissä: Viennin maatieto yritysten vapaaseen käyttöön

Ukrainan kriisi on vaikeuttanut monen vientiä tekevän yrityksen toimintaa. Ajantasaisen tiedon tarve on kauppakamarinkin jäsenyrityksissä polttava. Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija Jukka Säikkälä vastaa Viennin maatieto -palvelusta, joka sisältää tietoa mm. vientiasiakirjoista ja -rajoituksista.



”Kauppakamari tukee vientiyrityksiä antamalla Viennin maatieto -palvelun maksutta käyttöön huhtikuun loppuun asti. Palvelu on vastaus yritysten ajantasaisen tiedon tarpeeseen”, Säikkälä painottaa. ”Yritykset ovat tiukoilla, koska rajoitukset muuttuvat jatkuvasti. Viennin maatiedon avaaminen yritysten vapaaseen käyttöön auttaa yrityksiä päivittämään tietonsa EU:n asettamista pakotteista sekä tarkistamaan uusien kohdemaiden määräyksiä ennen vientitoiminnan aloittamista”, Säikkälä jatkaa.

Viennin maatieto on viennin käsikirja, joka sisältää tiedot lähes 200 maan vientirajoituksista ja pakotteista, EU:n solmimista vapaakauppasopimuksista, vaadittavista vientiasiakirjoista, tullauksesta, kuljetuksiin liittyvistä määräyksistä, pakkaus- ja merkintämääräyksistä sekä tuotekohtaisista todistusvaatimuksista.

Säikkälä kertoo, että kauppakamari kokoaa verkkosivuilleen jatkuvasti päivittyvää tietoa yritysten tarpeisiin. ”Viennin maatietoon päivitämme koko ajan tietoa eri maiden muuttuvista vientimääräyksistä ja nyt olemme koostaneet ajankohtaisen sivun Ukrainan kriisistä. Ohjeistamme ja ohjaamme yritykset tarvittaessa oikeisiin osoitteisiin. Tilanne vaatii nyt yrityksiltä valppautta, reagoimista ja varmistamista, että muutoksista pysytään perillä”, Säikkälä sanoo.

Viennin maatieto -palveluun pääsee kirjautumalla seuraavilla tunnuksilla:

käyttäjätunnus: viennin.maatieto@chamber.fi

salasana: koekäyttö2022