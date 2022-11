KAUPPAKESKUS JUMBO-FLAMINGO YHTENÄISTÄÄ YLLÄPITOTOIMINTONSA HUIPPUTASOLLE

Jumbo-Flamingon kiinteistöhuollon, turvallisuuden, siivouspalveluiden sekä kierrätys- ja ympäristöasioiden palvelutoimintoja yhtenäistetään. 1.2.2023 lähtien Jumbo-Flamingoa johdetaan myös ylläpidon osalta yhtenä kokonaisuutena ja kilpailutuksessa valitut palveluntuottajat tuottavat ylläpidonpalvelut koko kauppakeskukselle samojen toiminta-, laatu- ja tavoitetasojen mukaisesti.

”Näen kilpailutuksen tuovan paljon hyötyjä liikkeille, palveluntuottajille sekä tietysti myös kauppakeskusjohdon työhön, kun keskusta johdetaan jatkossa entistä tiiviimmin kokonaisuutena. Tulevaisuudessa kehitämme yhteistyössä uusia palvelukokonaisuuksia, joita tulemme tarjoamaan vuokralaisille. Yhteistyön myötä palveluntuottajienkin välinen yhteistyö tiivistyy sekä toisaalta myös helpottuu, kun toiminta on aiempaa yhtenäisempää. Vastuullisena kauppakeskuksena haluamme tehdä osamme myös sen eteen, että Jumbo-Flamingossa työskentelevillä henkilöillä on hyvät työolosuhteet ja heitä arvostetaan. Olemme yhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen”, toteaa Jumbo-Flamingon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Toteutuvan muutoksen myötä vuokralaiset saavat jatkossa kaikki tarvittavat päivittäispalvelut kauppakeskuksen yhteistyökumppaneilta mahdollisimman vaivattomasti. Yhtenäistämisen jälkeen ylläpidon toiminta selkeytyy etenkin niiden ketjutoimijoiden osalta, joilla on useita liikkeitä tai ravintoloita sekä Jumbon että Flamingon puolella. Nämä vuokralaiset saavat jatkossa hoidettua kaikki operatiiviset tehtävänsä samojen palvelutuottajien kanssa.

Jumbo-Flamingoon valitut palveluntuottajat

Jumbo-Flamingon palveluntuottajilta odotetaan vastuullisuutta - sosiaalista vastuullisuutta, ympäristövastuullisuutta, taloudellista vastuullisuutta sekä palveluntuottajan omaa vastuullisuusohjelmaa. Palveluntuottajien toimintaa ohjaa sopimuksiin kirjatut vastuullisuustavoitteet.

”Näillä kilpailutustoimilla tavoittelemme huippuluokan palvelutasoa. Haluamamme taso edellyttää, että kaikessa mitä teemme, meillä on mukana alansa parhaat toimijat ja toimintatavat. Korkea vaatimustaso ei koske vain palveluntuottajiamme, vaan samalla nostamme myös Jumbo-Flamingon omaa ylläpidontasoa. Teemme töitä asiakkaidemme eteen ja toiminnassamme haluamme olla paras”, Jumbo-Flamingon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro korostaa.

Kilpailutuksessa valittiin seuraavat palveluntuottajat vastaamaan Jumbo-Flamingon ylläpidontoiminnoista:

- Are, kiinteistöhuoltopalvelut

- Coor, siivouspalvelut

- Encore, kierrätys- ja ympäristöpalvelut

- Securitas, turvallisuuspalvelut

Palvelutoimijoiden kilpailutukset toteutettiin yhdessä konsulttitoimisto Granlundin kanssa syksyllä 2022. Tarjouspyynnöissä oli tarkat valintakriteerit ja ne pyrittiin tekemään vaatimustasoiltaan yhdenmukaisiksi tarjousten oikeudenmukaisen vertailtavuuden vuoksi. Päätökset valituista yhteistyökumppaneista tehtiin huolellisen analysoinnin jälkeen marraskuun lopulla, minkä seurauksena useat Jumbo-Flamingon palveluntuottajat vaihtuvat helmikuussa 2023. Kauppakeskusjohtamisesta vastaa edelleen Colliers Finland Oy.

Yhteydenotot:

Olli Lehtoaro, kauppakeskusjohtaja

puh. 050 303 9206

olli.lehtoaro@jumbo.fi

Lisätietoa Kauppakeskus Jumbo-Flamingosta:

Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo-Flamingo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus. Siellä on 170 liikettä mukaan lukien ravintoloita, kahviloita, viihdepalveluita, kaksi hypermarketia sekä 5 500 parkkipaikkaa. Lisäksi kauppakeskuksen osana toimii huonemäärältään Suomen suurin hotelli. Vuonna 2021 Jumbo-Flamingon myynti oli 450 miljoonaa euroa ja siellä vieraili 10,5 miljoonaa kävijää. Kauppakeskuksen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on yli 140 000 neliömetriä.

Kotimaiset työeläkeyhtiöt Elo ja Varma yhdistivät kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon omistukseensa lokakuussa 2019, jolloin perustettiin Vantaan Valo Ky. Vantaan Valo Ky:n kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Elo ja Varma omistavat kauppakeskus Jumbo-Flamingon. Jumbossa sijaitsevat hypermarket-tilat omistavat Kesko ja HOK-Elanto.

Lisätietoa valituista palveluntuottajista:

ARE on Suomessa perustettu perheyritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus talotekniikasta. ARE tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle aina uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, modernisointiin ja korjausrakentamiseen. Älykkäällä talotekniikalla varmistetaan asiakkaille energiatehokkaat tilat ja tilojen loppukäyttäjille miellyttävät sisäolosuhteet kustannus-tehokkaasti toteutettuina. www.are.fi

Coor luo johtavana kiinteistöpalveluiden tarjoajana toimivia ja mielekkäitä työympäristöjä Pohjoismaissa. Yritys tarjoaa erityisasiantuntemusta, joka liittyy käyttäjäpalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja strategisiin neuvontapalveluihin. Toteuttamalla ja kehittämällä asiakkaiden palvelutoimintaa yritys luo arvoa asiakkailleen, jotta he voisivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Yritys suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiinsa, henkilöstöönsä ja omistajiinsa sekä toimintansa laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. www.coor.fi

Encore Ympäristöpalvelut tuntee suomalaisten yritysten jätehuollon tarpeet, tietoturvamateriaalien turvallisen tuhoamisen, kuormalavat ja energiaratkaisut ja toiminnallaan varmistaa jätehuollon kehityksen, jätteen määrän vähentämisen ja kierrätysasteen nostamisen. Encore Ympäristöpalvelut on osa Stena Recyclingia, joka on Pohjoismaiden johtava kierrätys- ja kiertotalousyritys. Yrityksen arvot ovat yhteistyön helppous, luotettavuus ja jatkuva kehitys. www.encorepalvelut.fi

Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisiin turvallisuus-tarpeisiin sekä tehokkaita palvelukonsepteja että yksilöllisiin erityistarpeisiin räätälöityjä palveluratkaisuja. Yrityksen palvelutoiminnan kulmakiviä ovat toimiminen lähellä asiakasta, kokenut henkilöstö, joka tuntee asiakkaan toimintaympäristön ja tarpeet, sekä oikein mitoitetut turvallisuuspalvelut. Kehittämällä ja jalostamalla jatkuvasti palvelujaan yritys pyrkii vastaamaan nopeasti asiakkaidensa muuttuviin turvallisuustarpeisiin. www.securitas.fi