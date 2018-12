Kauppakeskus Karusellille LEED-ympäristöluokitus

Keravalla sijaitseva kauppakeskus Karuselli on saanut LEED kultatason ympäristöluokituksen. Marraskuussa avattu Karuselli on Suomen ensimmäinen uusimman ja samalla tiukimman LEED-ohjelman 4-version mukaisesti sertifioitu kauppakeskus.

Ympäristöluokituksen saavuttamiseen vaikuttivat muun muassa kauppakeskuksen hyvä sijainti julkisten liikenneyhteyksien varrella, pysäköintilaitokseen rakennetut sähköautojen latauspisteet, vettä säästävät vesikalusteet sekä vähäpäästöiset sisämateriaalit.

– Olemme laskeneet kauppakeskuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen, kuten teemme kaikissa uudisrakennuskohteissamme. Ilmarinen on pitkäjänteinen ja vastuullinen kiinteistösijoittaja, ja haluamme olla edelläkävijä myös ympäristöluokittelun käyttöönotossa. Myös kiinteistöjen käyttäjät antavat nykyään entistä suuremman arvon tilojen ympäristöystävällisyydelle ja ekotehokkuudelle, kertoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski.

Kauppakeskus Karuselli sijaitsee Keravan ydinkeskustassa Aleksintorin laidalla. Kauppakeskuksessa on 26 liiketilaa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 5 500 neliömetriä. Kauppakeskuksen yhteyteen valmistuu myös 140 asuinhuoneistoa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kauppakeskuksen alla sijaitseva pysäköintilaitos, jossa on 195 pysäköintipaikkaa asukkaille ja kauppakeskuksen asiakkaille.

LEED on maailman eniten käytetty työkalu rakennusten ekologisen jalanjäljen arviointiin sekä rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön vastuullisuuden kehittämiseen. LEED-luokitus huomioi sijainnin, energiatehokkuuden, vedenkäytön, materiaalitehokkuuden, sisäympäristön laadun sekä käyttäjäviihtyvyysasiat. Uusimman ja samalla tiukimman LEED 4-version mukaisen sertifikaatin on Suomessa saavuttanut vasta kuusi kiinteistöä, joista kaksi on Ilmarisen omistamia. Karusellin LEED-sertifioinnin ohjauksesta vastasi Green Building Partners Oy.