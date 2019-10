Kauppakeskusbarometri 2019: Kauppakeskusliiketoiminnan toimintaympäristön haasteet kasvattavat keskusten välisiä eroja

Vuoden kauppakeskusteko 2019: Brändi-ilmeen ja arvojen uusiminen nosti kauppakeskus Skanssin uuteen kukoistukseen 16.4.2019 15:46:01 EEST | Tiedote

Kauppakeskus Skanssi on voittanut Suomen Kauppakeskusyhdistyksen järjestämän Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun. Turussa sijaitseva kauppakeskus on vuoden 2018 aikana uudistanut johdonmukaisesti brändi-ilmettään, jonka kattoteema on selkeä ja antaa loistavan alustan erilaisille elämyksellisille teoille ja tempauksille ympäri vuoden. Samassa luotiin uusi ”Skanssaus”-kieli mukaan tehosteena markkinointiviestintään.