Kauppakeskusteko 2018: Suomen ensimmäinen pop-up kauppakeskus Pikkulaiva on rohkea kaupallinen innovaatio

Kauppakeskus Pikkulaiva nousi Espoonlahteen heinäkuussa 2017 Suomen ensimmäisenä pop-up kauppakeskuksena. Idean keksi ja toteutti Citycon, joka päätti rakennuttaa omistamansa kauppakeskus Lippulaivan tilalle uuden keskuksen. Lähialueen palvelut ja vuokralaisten liiketoiminnan jatkuvuus haluttiin kuitenkin turvata rakennushankkeen aikana ja näin sai alkunsa Suomessa ennennäkemätön pop-up kauppakeskus. Väliaikainen kauppakeskus Pikkulaiva palvelee siihen saakka, kunnes uusi valmistuu vuonna 2021.

Vuoden 2018 kauppakeskusteon valinnut tuomaristo kiitteli erityisesti hankkeen toteuttajien rohkeaa näkemystä ja innovatiivisuutta.

”Väliaikaisen kauppakeskuksen rakentaminen on hieno kaupallinen innovaatio, jossa on oivallisella tavalla turvattu niin palveluiden jatkuvuus kuin edellytykset kaupalliselle menestykselle. Tulemme varmasti näkemään tämänkaltaisia perinteisiä toimintatapoja disruptoivia toteutuksia myös tulevaisuudessa”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Pekka Matvejeff.

Onnistuneesta väliaikaisratkaisusta kertoo myös se, että espoolaiset ovat ottaneet Pikkulaivan heti omakseen ja palaute on ollut poikkeuksellisen positiivista niin vuokralaisilta kuin asiakkailta.

Vuokrattavaa pinta-alaa Pikkulaivassa on noin 8 300 neliömetriä ja sinne on sijoittunut yhteensä 23 erilaista myymälää ja palvelua. Kauppakeskus on täyteen vuokrattu.

Tuomaristo kiitteli myös sitä, että vastuullisuus on huomioitu idean toteutuksessa. Rakennuksessa on käytetty helposti irrotettavia puutappiliitoksia, joten kauppakeskus voidaan purkaa osiin ja siirtää rekan lavalla seuraavaan kohteeseen.

Eastonin yhteisölliselle kanta-asiakkuusohjelmalle kunniamaininta

Kilpailun finalisteista kauppakeskus Easton sai kunniamaininnan kekseliäästä ja osallistavasta kanta-asiakkuusohjelmasta. Kilpailun tuomariston mielestä kanta-asiakkuusohjelma on hieno esimerkki siitä, että yhteisöllisyyttä voidaan luoda kauppakeskuksissa monin eri tavoin.

Sitä Itää -ohjelman tarkoituksena on tukea paikallisuutta ja lisätä ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä. Jokainen asiointikerta Eastonissa kampanja-aikana kerryttää sponsorointirahaa, joka luovutetaan yleisöäänestyksessä valituille itähelsinkiläisille tahoille. Yleisö saa myös ehdottaa äänestykseen paikallisia kohennusta kaipaavia kohteita.

Kanta-asiakkuusohjelman kautta on tuettu muun muassa paikallista mielenterveysseuraa, jalkapallojoukkuetta sekä vapaapalokuntaa. Ohjelma käynnistyi syksyllä 2017.

Kauppakeskustekokilpailun järjestää Suomen Kauppakeskusyhdistys. Tavoitteena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä uusista ideoista, joita toteutetaan suomalaisissa kauppakeskuksissa. Valinnan kriteereitä ovat innovatiivisuus, asiakkaille syntyvä arvo ja teon kaupallinen vaikuttavuus. Kilpailun tuomaristossa vuonna 2018 istuivat Pekka Matvejeff, Hanna Kaleva, Kari Luoto ja Paula Launonen.

Lisätietoja:

Pekka Matvejeff, tuomariston puheenjohtaja, puh. 040 137 2363

Johanna Aho, toiminnanjohtaja, puh. 040 485 7596