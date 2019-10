Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 4,4 prosenttia heinä-syyskuussa

Suomalaisten kauppakeskusten vertailukelpoinen* kokonaismyynti nousi heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaismyynnin kasvu oli vauhdikkainta koko Kauppakeskusyhdistyksen indeksien vuoden 2012 lopulta alkaneessa historiassa. Tilastokeskuksen ennakkotieto osoittaa myös koko vähittäiskaupalle ripeätä, 3,9 prosentin kasvua kolmannella vuosineljänneksellä, mikä sekin on suurin kasvuprosentti sitten vuoden 2012. Kauppakeskusten vilkas kolmas vuosineljännes nosti myös 12 kuukauden liukuvan tarkastelujakson myynnin kasvun 1,6 prosenttiin.

Myös kauppakeskusten kävijämäärän kasvu kiihtyi, ja heinä-syyskuussa kävijöitä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018.

Pääkaupunkiseudulla kauppakeskusten myynti kasvoi 4,7 ja muissa suurissa kaupungeissa 2,8 prosenttia verrattuna vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen. Kaikkein voimakkaimpia kasvulukuja raportoitiin muun Suomen kauppakeskuksissa, joissa myynti kasvoi 5,9 prosenttia.

Myynti kasvoi lähes kaikilla indeksin seuraamilla toimialoilla. Suurin kasvuprosentti kirjattiin jälleen viihde- ja vapaa-ajanpalveluihin, joiden myynti kasvoi heinä-syyskuussa 13,7 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Isoja kasvuprosentteja kirjattiin myös kahviloiden ja ravintoloiden, sisustamisen ja kodin tarvikkeiden sekä kauneuden ja terveyden tuotteiden kokonaismyyntiin. Pitkään laskua osoittanut muodin ja asusteiden myyntikin kääntyi nyt 1,6 prosentin nousuun.

Koko kauppakeskuskannan, eli myös uudet kauppakeskukset ja laajennukset sisältävässä tarkastelussa, heinä-syyskuun myynti kasvoi 6,8 prosenttia ja kävijämäärä 5,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 38 kauppakeskusta.



Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Pikkulaiva/Lippulaiva, Sello, HELSINKI Arabia, Columbus, Itis, Kaari, Kamppi, Kämp Galleria, Redi, Ristikko, Ruoholahti, VANTAA Jumbo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä, KUOPIO Matkus, LAHTI Karisma, Trio, RAISIO Mylly, TAMPERE Duo, Koskikeskus, Tullintori, TURKU Hansa, Skanssi

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa, HÄMEENLINNA Goodman, KERAVA Karuselli, KOTKA Pasaati, KOUVOLA Veturi, LAPPEENRANTA IsoKristiina, MIKKELI Stella, PORI IsoKarhu, Puuvilla, ROVANIEMI Sampokeskus, SALO Plaza, TORNIO Rajalla På Gränsen

* vertailukelpoisesta, ns. like-for-like -indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit