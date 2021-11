Kauppakeskusten kolmannen vuosineljänneksen kokonaismyynti nousi 1,7 prosenttia viime vuodesta

Eri toimialojen myynti kehittyi eri suuntiin

Eri toimialoista suurimpia myynnin kasvulukuja kirjattiin kauneuden ja hyvinvoinnin tuotteissa ja palveluissa sekä sisustamisessa ja kodintarvikkeissa. Myös päivittäistavaran sekä kahviloiden ja ravintoloiden myynti nousi lähes neljä prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muotia ja asusteita myytiin kauppakeskuksissa heinä-syyskuussa hienoisesti edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti viihde- ja vapaa-ajan palveluihin, joiden myynti laski edelleen.



Päivittäistavaraa myyty enemmän kuin vuonna 2019

Koronapandemiaa edeltäviin aikoihin verrattuna toimialojen väliset erot korostuvat entisestään. Päivittäistavaran ja tavaratalokaupan myynti on kuluvan vuoden heinä-syyskuussa ollut 2,7 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavana ajanjaksona. Vielä suurempi kasvu, yli 20 prosenttia, on nähty kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynnissä. Kahviloiden ja ravintoloiden sekä muodin ja asusteiden myynnin osalta ollaan jäljessä vuoden 2019 lukuja.



Kauppakeskusten käyttöasteet pysyttelevät korkeina

Kauppakeskusten käyttöasteet ovat pitäneet pintansa erittäin hyvin. Syyskuun lopussa koko Suomen kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli hivenen alle 94 prosenttia, ja lukema on pysytellyt ennallaan käytännössä vuoden 2018 lopulta lähtien. Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten käyttöaste pysytteli vakaana 95 prosentissa.

”Kauppakeskuksissa on tehty koko pandemia-ajan aktiivista yhteistyötä vuokralaisten kanssa ja löydetty ratkaisuja, joilla on varmistettu vuokralaisten selviytyminen. Toisaalta olemme nähneet myös ilahduttavan monia uusia tulokkaita. Erilaisia kiinnostavia myymälä- ja palvelukonsepteja on avattu kauppakeskuksiin myös poikkeusaikana”, kertoo Suomen Kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Terhi Sell.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 47 kauppakeskusta.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Pikkulaiva, Sello, HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ristikko, Ruoholahti, Saari, Tripla VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä, KEMPELE Zeppelin, KUOPIO Matkus, LAHTI Karisma, Trio, RAISIO Mylly, TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi, YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa, HÄMEENLINNA Goodman, KERAVA Karuselli, KOTKA Pasaati, KOUVOLA Veturi, LAPPEENRANTA IsoKristiina, MIKKELI Stella, PORI IsoKarhu, Puuvilla, ROVANIEMI Sampokeskus, SALO Plaza, TORNIO Rajalla På Gränsen, VAASA Espen

* vertailukelpoisesta, ns. like-for-like -indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit