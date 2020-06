Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluista

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 15.6. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Vaasan kaupungin koko henkilöstöä.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2020 on 3,6 miljoonaa euroa. Kertyneen alijäämän kattamiseksi kaupungin on saavutettava tänä vuonna vähintään 13,3 miljoonan euron tulos. Vajetta tavoitteeseen on tällä hetkellä 9,7 miljoonaa euroa ja siitä enintään puolet (4,85 miljoonaa euroa) esitetään katettavaksi yhteistoimintaneuvotteluiden kautta saavutettavilla säästöillä.

- Säästöjä tavoitellaan ensisijaisesti lomautuksilla. Kaupunginhallituksen pohdittavaksi tulee elokuussa muitakin toimenpiteitä, kuten hankintakiellon jatkaminen vuoden loppuun saakka, kertoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Lähtökohtana on, että lomautukset koskevat kaikkia toimialoja. Tällä hetkellä henkilöstömenoihin kohdistuva säästötarve (4,85 milj. eur) tarkoittaa laskennallisesti noin 13 päivää palkatonta aikaa työntekijää kohden tänä vuonna.

Myös pandemiatilannetta seurataan edelleen. Mikäli se kärjistyy uudelleen, voidaan joutua tilanteeseen, jolloin joitakin kaupungin toimintoja ja yksikköjä suljetaan sekä palvelutarjontaa vähennetään.

- Jos näin tapahtuu, tullaan yhteistoimintamenettelyssä neuvottelemaan myös poikkeustilan rajoituksiin liittyvistä henkilöstöratkaisuista, kertoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.