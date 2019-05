Kaupungit haluavat arjen palvelut helposti ja ilmastofiksusti asukkaiden matkan varrelle – tapahtuma pääkaupunkiseudulla, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa 13.–18.5.2019

Asemanseudut ovat suurten ihmisvirtojen, asumisen ja liikkumisen keskittymiä, joilla on potentiaalia erilaisille palveluratkaisuille. Fiksu Assa -hankkeessa on tavoitteena parantaa juna- ja metroasemien palveluntarjontaa ja sitä kautta sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen. HSY ja kaupungit järjestävät 13.–18.5.2019 Malmin, Myyrmäen, Riihimäen ja Hämeenlinnan juna-asemilla sekä Aalto-yliopiston metroasemalla Fiksu Assa -tapahtuman, jossa esitellään uusia, ilmastofiksuja arjen palveluja.

Ilmastofiksut palvelut tuottavat vähän ilmastopäästöjä

- Kun päivittäiset arjen palvelut sijoittuvat lähelle juna- ja metroasemia, se vähentää ihmisten matkustustarvetta ja samalla liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. Tämä lisää junien ja metron käyttöä, kertoo projektisuunnittelija Aino Hatakka HSY:stä.

Aidosti ilmastofiksut palvelut ja tuotteet aiheuttavat vain vähän kasvihuonekaasupäästöjä, ja niiden liikeidea perustuu vähähiilisen elämäntavan tukemiseen. Ilmastofiksut arjen palvelut voivat kohdistua esimerkiksi liikkumiseen, jolloin palvelut helpottavat matkaa asemalle tai asemalta matkustuskohteeseen. Vähähiilisiä palveluita ovat myös mm. jakamis-, vuokraus-, leasing- ja lainauspalvelut, kiertotalouden ja kierrätyksen palvelut sekä tuotteiden elinkaarta lisäävät huolto- ja korjauspalvelut. Lähituotteiden ja erityisesti lähiruoan etuina ovat myös puhtaus, pakkausjätteiden vähäisempi määrä ja paikallinen kierrätettävyys.

- Asukkaat ovat toivoneet asemille mm. yhteiskäyttöpyöriä ja pyörien vuokrausta, pyörien pysäköinti- ja säilytyspaikkoja, sähköautojen latauspistettä, yhteiskäyttöautoja, matkatavaroiden säilytyspistettä, ruoan noutopalveluja, etätyötiloja ja liikuntapalveluja, Hatakka kuvailee.

Keskeinen sijainti luo hyvät edellytykset kaupallisille toimijoille asemanseuduilla

Fiksu Assa -hankkeessa on selvitetty, millaiset edellytykset asemanseuduilla on vähähiiliselle tai vähähiilistä arkea palvelevalle liiketoiminnalle. Selvityksen toteutti WSP Finland.

- Tällä hetkellä asemat ovat läpikulkupaikkoja. Jotta asemalle saataisiin kannattavaa liiketoimintaa, tarvitaan aseman lähelle asutusta. Asumisen määrä lähiympäristössä vaikuttaa suoraan sekä matkustajamääriin että myös palveluiden asiakasmääriin. Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat oleellisesti myös yrityksen sijainti suhteessa asemaan, asukkaiden kulkureitteihin, julkisen liikenteen pysäkkeihin ja liityntäliikenteeseen sekä muihin palveluihin, selvityksen tehnyt projektipäällikkö Katja Koskela WSP:stä toteaa.

- Asemanseutujen tiivistäminen on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa, jotta kasvatamme kaupunkia siellä, mistä ihmiset pääsevät ilmastoystävällisesti liikkumaan. Tämä vaatii uudenlaisen otteen asemanseutujen kehittämiseen ja lisää kysyntää myös uusille asemille sijoittuville palveluille, erityisasiantuntija Laura Yrjänä Helsingin kaupungilta kertoo.

Tutustu ja ideoi uusia palveluja Fiksu Assa -tapahtumassa 13.–18.5.2019

Yritykset esittelevät palvelujaan kaupunkien mahdollistamassa tapahtumassa viidellä asemalla. Luvassa on mm. pyöräpysäköintiratkaisuja, sähköpyörän testausta, pyörähuoltopalveluja, yhteiskäyttöautoja, yhteistyötiloja, kierrätyspalveluja, aurinkoenergiaratkaisuja ja kestävää ruokaa.

Riihimäen rautatieasema, ma–ti 13.–14.5.

Hämeenlinnan rautatieasema, ma–ti 13.–14.5.

Aalto-yliopiston metroasema, ma–pe 13.–17.5.

Myyrmäen rautatieasema, ke–la 15.–18.5.

Malmin rautatieasema, to–la 16.–18.5.

Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeen tavoitteena on tuoda uusia vähähiilisiä palveluita asemille. Hanke on kaksivuotinen ja kestää 31.8.2020 asti. Koordinoijana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Kasvukäytävä -verkoston kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä asemanseutujen kehittämisverkoston kanssa, johon kuuluu ympäristöministeriö, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Sitra, HSL ja muita toimijoita. Hanke saa ylimaakunnallista rahoitusta EAKR-ohjelmasta. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. Hanke on osa HSY:n vähähiilisten asemanseutujen kehittämistä ja yhteiseurooppalaisen SMART-MR -hankkeen toteuttamista.

Lisätietoja: