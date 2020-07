Kaupunkilaisten liiteriverkosto laajeni Espooseen

Kierto- ja jakamistaloutta tukeva liiteriverkosto, laajeni Espoon Suurpeltoon. Nyt liitereitä, joista kaupunkilaiset voivat vuokrata itselleen erilaisia kodintarvikkeita, sähkötyökaluja ja puhdistuslaitteita mihin vuorokauden aikaan tahansa, löytyy Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Asuntosäätiö-konserni lanseerasi asukkailleen kierto- ja jakamistaloutta tukevan Asoliiterin keväällä 2018. Samana syksynä Asoliiteri palkittiin vuoden Isännöintiteko-palkinnolla.

Yhteistyö Asoliiterin taustalta löytyvän CoReorient Oy:n kanssa jatkuu edelleen. Uusin liiteri avattiin heinäkuun alussa Espoon Suurpellossa, kauppakeskus Suuriksen vieressä. Suurpellon liiterin myötä myös espoolaisilla on nyt mahdollisuus hyödyntää liiteripalveluita. Liiteripalvelut saa käyttöön vuoden jokaisena tuntina digisovelluksella.

– Lanseerasimme Asoliiterin aikanaan Helsingin Vuosaareen, koska meillä on alueella noin 900 asuntoa. Näimme, että se on sopiva paikka testata konseptia, jota on sittemmin kutsuttu myös kaupunkilaisten liiteriksi. Iloitsemme yhteistyöstämme kierto- ja jakamispalveluja kehittävän CoReorientin kanssa, sillä haluamme kehittää asumisen palveluita, ja kaupunkiasumista ylipäänsä, kertoo Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä.

– Liiteriverkoston laajeneminen Suurpeltoon on meille mieluinen asia, sillä Asuntosäätiö on ollut mukana kehittämässä aluetta jo noin viidentoista vuoden ajan. Olemme rakennuttaneet Suurpeltoon useita asumisoikeus-, omistus- ja vuokra-asuntoja, ja tälläkin hetkellä alueelle on rakenteilla asuntoja, jotka valmistuvat ensi vuonna Henttaan Puistokadulle.

Espoo edustaa merkittävää osaa Asuntosäätiö-konsernin asuntokannasta, johon kuuluu noin 17 500 asuntoa. Asuntosäätiöllä on Suurpellossa tällä hetkellä lähemmäs 450 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa, ja kaiken kaikkiaan meillä on Espoossa noin 4 000 asuntoa.

Tutustu liiteriverkostoon sekä sen palveluihin:

Asuntosäätiö tekee työtä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Suomen neljänneksi suurimpana asuinkiinteistöjen omistajana visionamme on tarjota parasta asumista elämän eri vaiheisiin missiomme Hyvä koti kaikille mukaisesti. Asuntosäätiö ei tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua. Rakennutamme ja omistamme erilaisia ratkaisuja asumiseen. Palveluvalikoimaamme kuuluu asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys.



CoReorient Oy kehittää käytännönratkaisuja kestävään yhteiskuntaan teknologiaa ja joukkoistamista hyödyntäen.